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Росія атакувала дронами Чернівецьку область: пошкоджено об'єкт енергетики, частково зникло світло

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read1 хв
2,4 т.
Росія атакувала дронами Чернівецьку область: пошкоджено об'єкт енергетики, частково зникло світло
Російський реактивний дрон. Ілюстративне зображення. Джерело: росмедіа

Увечері в понеділок, 26 жовтня, російські війська вдарили реактивним ударним безпілотником по Чернівецькій області. Унаслідок падіння уламків БпЛА було пошкоджено один з об’єктів енергетики регіону

Через це сталося вимушене відключення електропостачання. Про це повідомив начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Осипенко. 

"На місці працюють усі екстрені служби. Енергетики вже розпочали відновлювальні роботи", – написав він.

Внаслідок атаки РФ немає загиблих і постраждалих

В ОВА закликали не публікувати в мережі фото і відео роботи ППО й наслідків атаки, адже це може допомогти російським військам скоригувати вогонь і завдати повторних ударів.

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Скриншот повідомлення Руслана Осипенка в Telegram

Як повідомляв OBOZ.UA, взимку в Україні можливе погіршення ситуації з електропостачанням через російські атаки на енергетичну інфраструктуру, зокрема об’єкти, які забезпечують передачу електроенергії до Києва. Найбільші ризики пов’язані з опаленням під час сильних морозів, а наслідки атак залежатимуть від масштабів пошкоджень і швидкості відновлення інфраструктури.

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