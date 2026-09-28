Удень 28 вересня російські війська атакували Одесу ударним дроном. У багатоповерхівці зруйновано квартиру на 12-му поверсі, четверо людей постраждали.

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Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій та Одеській обласній військовій адміністрації. За даними рятувальників, на 10-му поверсі будинку виникла пожежа, яку вони оперативно ліквідували.

Серед постраждалих – 56-річний чоловік та 37-річна жінка, яких госпіталізували. Ще дві дівчини, 17 та 18 років, отримали медичну допомогу на місці.

У будинку зруйновано квартиру на 12-му поверсі. Вибухова хвиля пошкодила фасад, балкони та скління на всіх поверхах однієї із секцій.

До ліквідації наслідків залучені рятувальники та інші відповідні служби. Також розгорнуто оперативні штаби.

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Людям, чиє майно пошкоджене, надають консультації щодо отримання компенсації за державною програмою "єВідновлення" та міською програмою "Незламна Одеса".

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