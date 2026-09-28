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Росія атакувала дроном багатоповерхівку в Одесі: зруйновано квартиру на 12 поверсі, є поранені

Іван Черленський
Іван Черленський
Time to read1 хв
icon 1,2 т.
Росія атакувала дроном багатоповерхівку в Одесі: зруйновано квартиру на 12 поверсі, є поранені
Наслідки удару РФ по житловому будинку в Одесі.
Джерело: Колаж OBOZ.UA

Удень 28 вересня російські війська атакували Одесу ударним дроном. У багатоповерхівці зруйновано квартиру на 12-му поверсі, четверо людей постраждали.

Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій та Одеській обласній військовій адміністрації. За даними рятувальників, на 10-му поверсі будинку виникла пожежа, яку вони оперативно ліквідували.

Серед постраждалих – 56-річний чоловік та 37-річна жінка, яких госпіталізували. Ще дві дівчини, 17 та 18 років, отримали медичну допомогу на місці.

Росія атакувала дроном багатоповерхівку в Одесі: зруйновано квартиру на 12 поверсі, є поранені

Медики надають допомогу постраждалим унаслідок атаки РФ.

Джерело: ДНС Одещини

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Росія атакувала дроном багатоповерхівку в Одесі: зруйновано квартиру на 12 поверсі, є поранені

Наслідки атаки російського дрона по багатоповерхівці в Одесі.

Джерело: ДНС Одещини

У будинку зруйновано квартиру на 12-му поверсі. Вибухова хвиля пошкодила фасад, балкони та скління на всіх поверхах однієї із секцій.

До ліквідації наслідків залучені рятувальники та інші відповідні служби. Також розгорнуто оперативні штаби.

Росія атакувала дроном багатоповерхівку в Одесі: зруйновано квартиру на 12 поверсі, є поранені

Наслідки атаки російського дрона по багатоповерхівці в Одесі.

Джерело: ДНС Одещини

Росія атакувала дроном багатоповерхівку в Одесі: зруйновано квартиру на 12 поверсі, є поранені

На місці атаки в Одесі працюють рятувальники.

Джерело: ДНС Одещини

Росія атакувала дроном багатоповерхівку в Одесі: зруйновано квартиру на 12 поверсі, є поранені

Рятувальники ліквідовують наслідки російського удару в Одесі.

Джерело: ДНС Одещини

Людям, чиє майно пошкоджене, надають консультації щодо отримання компенсації за державною програмою "єВідновлення" та міською програмою "Незламна Одеса".

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 28 вересня Росія атакувала Київ, унаслідок чого в Шевченківському районі столиці загинула жінка, ще п'ятеро людей постраждали. Ворожий БпЛА влучив у будівлю Національної академії наук України, її охопила пожежа.

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