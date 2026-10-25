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Росія атакувала дроном маршрутку у Херсоні: загинула людина. Фото

Анна ПавловаАнна Павлова
Time to read1 хв
1,6 т.
Росія атакувала дроном маршрутку у Херсоні: загинула людина. Фото
РФ не припиняє атак по українцях

Країна-терорист не припиняє своїх щоденних атак по цивільному населенню України. У неділю, 25 жовтня, Росія вкотре атакувала дроном маршрутний автобус у Херсоні. Наразі відомо про одну загиблу людину, чоловіка 1959 року народження.

Про це повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Шанько Ярослав. Окрім того, до лікарні доставили 5 постраждалих. Жінки 63, 67, дівчина 21 року та двоє чоловіків, 68 та 52 років дістали мінно-вибухові травми.

Росія атакувала дроном маршрутку у Херсоні: загинула людина. Фото

Маршрутний автобус у Херсоні, атакований близько 15:11 терористичними військами. Джерело: @yaroslavshanko

Росія атакувала дроном маршрутку у Херсоні: загинула людина. Фото

Під час атаки загинула одна людина. Джерело: @yaroslavshanko

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"На фото – маршрутний автобус, атакований близько 15:11 російськими терористичними військами з безпілотника у Центральному районі міста. 67-річний херсонець був у тяжкому стані. Стан решти потерпілих медики оцінюють як середньої тяжкості", – повідомив чиновник.

Росія атакувала дроном маршрутку у Херсоні: загинула людина. Фото

Маршрутний автобус у Херсоні, атакований близько 15:11 терористичними військами. Джерело: @yaroslavshanko

Росія атакувала дроном маршрутку у Херсоні: загинула людина. Фото

Під час атаки загинула одна людина. Джерело: @yaroslavshanko

Пізніше стало відомо, що чоловік помер у лікарні.

"На жаль, в лікарні помер чоловік 1959 року народження, який дістав тяжкі поранення внаслідок атаки ворожого безпілотника на маршрутне таксі в Центральному районі. Попри необхідні реанімаційні заходи, врятувати постраждалого не вдалося", – розповів чиновник.

Росія атакувала дроном маршрутку у Херсоні: загинула людина. Фото

Маршрутний автобус у Херсоні, атакований РФ. Джерело: @yaroslavshanko

Нагадаємо, що у Полтаві вранці 25 жовтня пролунав вибух. Місто опинилося під атакою ворожих дронів. Під удар, зокрема, потрапив гіпермаркет "Епіцентр".

Як повідомляв OBOZ.UA, у місті Синельникове Дніпропетровської області в суботу, 24 жовтня, пролунали вибухи. Російський безпілотник атакував багатоповерхівку, внаслідок чого на місці загинули три людини.

На ранок кількість загиблих зросла до чотирьох людей: у лікарні помер 62-річний поранений чоловік.

Ще 13 людей дістали поранень. Четверо залишаються у лікарні – усі у тяжкому стані

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