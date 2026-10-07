Росія атакувала дроном торговий центр у Сумах: є загиблий і поранені

Російські військові продовжують завдавати ударів по мирному населенню країни. Ввечері вівторка, 6 жовтня, серед іншого, росіяни атакували місто Суми, через що одна людина загинула, також відомо про поранених містян.

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Удар по торговому центру у Сумах загарбники зробили безпілотником. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Удар по ТЦ

Удар по ТЦ в місті був свідомим актом тероризму, оскільки ворог бачив, куди б’є, зазначив Григоров.

"Ворог продовжує терор проти мирного населення, прицільно бʼє по ТЦ міста. Удару російського FPV на оптоволокні завдано поблизу торговельного центру у Ковпаківському районі", – повідомив глава Сумської ОВА.

Через удар "на місці влучання загинула одна цивільна людина, попередньо ще двоє отримали поранення", додав посадовець.

"Знову під ударом – цивільна інфраструктура і місця, де перебувають люди. Прошу жителів Сум та області бути максимально уважними. Особливо у вечірній та нічний час, коли ворожий дрон складніше вчасно помітити. Під час загрози обов’язково переходьте у безпечні місця", – закликав Григоров.

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Що передувало

"Наші оборонці цілодобово працюють і знищують ворожі дрони. Але кількість безпілотників, які росіяни спрямовують на Сумщину, залишається дуже великою. Будь ласка, не нехтуйте власною безпекою. Бережіть себе" – зазначив Григоров.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, у Сумах російська терористична армія вбила школярку Катерину Будко. Дівчині було всього 16 років.

А 4 жовтня росіяни атакували Суми п'ятьма КАБами. Авіабомби ворог скинув поблизу багатоповерхівок. Тоді постраждали щонайменше 13 людей, загинув співробітник цивільного підприємства.