У ніч проти 27 листопада росіяни вдарили по Ізюму на Харківщині. По місту окупанти били з РСЗВ та атакували дронами, пошкоджені житлові багатоповерхівки, адмінбудівлі, комунальне підприємство та автомобілі.

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Постраждали щонайменше шестеро людей. Про наслідки терору розповіли в Ізюмській міській військовій адміністрації.

Що відомо про комбінований удар по Ізюму

За даними Ізюмської МВА, перших ударів – попередньо, з РСЗВ – ворог завдав близько 23:30 26 листопада. Вибухи лунали у районі ІПЗ (частина міста, названа на честь розташованого там державного підприємства Ізюмський приладобудівний завод).

Тоді пошкодження отримали декілька багатоквартирних житлових будинків, адміністративні будівлі, споруда комунального підприємства, декілька автомобілів, виникала пожежа.

Приблизно за годину ворог атакував ударними БПЛА.

"Виникло загорання господарчої споруди, пошкодження сусідніх приватних будинків в районі залізничного ринку та влучання в багатоквартирний житловий будинок в південній частині міст Ізюм, виникала пожежа", – розповіли в МВА.

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Станом на 06:47 було відомо про шістьох постраждалих містян. Усі вони отримують медичну допомогу.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, вранці 26 листопада російська армія завдала удару по багатоповерховому будинку в Харкові. Влучання зафіксували в Новобаварському районі, є загиблі та поранені. Пізніше окупанти атакували інші райони обласного центру.

Унаслідок обстрілу у квартирах виникла пожежа.