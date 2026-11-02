Росія атакувала КАБами багатоповерхівки у Слов'янську: загинула жінка, багато поранених. Фото

Російські війська вранці 2 листопада атакували Слов'янськ Донецької області керованими авіабомбами. Унаслідок обстрілу загинула 68-річна жінка, ще семеро людей отримали поранення.

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Про наслідки російського удару у Telegram повідомили ДСНС України та Національна поліція України. Окупанти скинули на житлові квартали міста дві авіабомби ФАБ-250 з універсальними модулями планерування та корекції (УМПК). На місцях ударів працювали слідчо-оперативні групи, парамедики та патрульні поліцейські.

Наслідки російської атаки

Внаслідок атаки пошкоджено дев'ять п'ятиповерхових житлових будинків, магазин, адміністративну та складську будівлі, поштове відділення й цивільні автомобілі. На місцях влучань виникли пожежі.

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За даними ДСНС, унаслідок обстрілу поранення отримали 7 осіб. У Національній поліції деталізували дані щодо 6 постраждалих – це троє жінок віком 47, 62 і 72 роки та троє чоловіків віком 44, 53 і 53 роки. Загиблою виявилася 68-річна місцева мешканка.

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Рятувальники локалізували загоряння гаража, легкового автомобіля та речей. Однак через загрозу повторного російського обстрілу ліквідацію пожеж призупиняли.

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Місцеві жителі оговтувалися після пережитого та наводили лад у своїх оселях. За їхніми словами, це вже другий удар по цій місцевості, однак цього разу влучання припало безпосередньо на житловий будинок.

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Правоохоронці розпочали розслідування за фактом воєнного злочину за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у ніч проти 2 листопада російські війська атакували безпілотниками Житомирську область. Під ударом опинилися сім громад регіону, внаслідок обстрілів постраждали троє людей, серед яких дитина.

Як писав OBOZ.UA, вранці 2 листопада російські війська завдали авіаударів по Ізюму та Чугуєву на Харківщині. В Ізюмі ворожі КАБи влучили в житлові багатоповерхівки, внаслідок чого загинула людина, ще 19 осіб постраждали. Серед постраждалих були діти.