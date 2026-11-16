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Росія атакувала харчове підприємство на Кіровоградщині: є постраждалі

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 хв
2,6 т.
Росія атакувала харчове підприємство на Кіровоградщині: є постраждалі
Російський дрон, ілюстративне фото

У понеділок, 16 листопада, російські війська атакували харчове підприємство в Кіровоградській області. Внаслідок удару травмувалися двоє людей.

Наразі обставини атаки та масштаби пошкоджень встановлюються. Про це повідомив начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

Росія атакувала харчове підприємство на Кіровоградщині: є постраждалі

Кіровоградська область. Джерело: DeepState.

За словами очільника ОВА, під ворожою атакою опинилося одне з харчових підприємств, розташованих в Олександрійському районі області.

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"Станом на зараз відомо про двох травмованих", – зазначив Райкович.

Новина доповнюється…

15 листопада, в Кропивницькому внаслідок ворожої атаки безпілотника постраждали троє людей. Удар припав на житловий будинок, обставини та наслідки влучання наразі з’ясовуються.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 10 листопада країна-агресорка Росія атакувала дронами Кропивницький. Влучання припало на торговельний гіпермаркет "Епіцентр". Внаслідок атаки постраждало двоє людей.

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