Росія атакувала Харків "Бандеролями": обвалився цілий під'їзд багатоквартирного будинку, під завалами можуть перебувати люди
Російська окупаційна армія пізно ввечері в понеділок, 12 жовтня, запустила "Бандеролі" по Харкову. У Холоднонірському районі були прильоти, внаслідок одного з них значних руйнувань зазнав багатоквартирний житловий будинок.
"Склався цілий під'їзд", – написав міський голова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі.
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