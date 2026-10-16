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Росія атакувала Харків: дев'ять постраждалих, серед них – 13-річні дівчинка та хлопець

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read1 хв
icon 2,2 т.
Росія атакувала Харків: дев'ять постраждалих, серед них – 13-річні дівчинка та хлопець
Росія знов атакувала Харків з повітря. Джерело: ілюстраційне фото ДСНС Харківщини

Країна-агресорка Росія ввечері у п’ятницю, 16 жовтня, нанесла кілька повітряних ударів по Харкову. Через атаку міста баражуючими дронами-ракетами "Бандероль" у Немишлянському районі зафіксовано пошкодження житлових будинків. Станом на 22:30 відомо про дев'ять постраждалих, серед них – 13-річні дівчинка та хлопець.

Про удари по місту і постраждалих повідомили мер Харкова Ігор Терехов та очільник обласної адміністрації Олег Синєгубов. В Повітряних Силах України зазначили, що атака по Харкову ще триває.

Росія атакувала Харків: дев'ять постраждалих, серед них – 13-річні дівчинка та хлопець

Росія атакувала Харків: дев'ять постраждалих, серед них – 13-річні дівчинка та хлопець

Удари по Харкову

Атака міста саме "Бандеролями" розпочалася після дев’ятої години вечора і, станом на зараз, ще триває.

О 21:21 Терехов та Синєгубов одночасно повідомили, що ворог спочатку вдарив по Немишлянському району. А о 21:32 стало відомо про удар по Слобідському району. Інші удари, що відбулися після цих, також прийшлися по Немишлянському району.

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О десятій вечора Терехов повідомив, що у Немишлянському районі "зафіксовано пошкодження житлових будинків", і "за попередньою інформацією, вибито більше ста вікон". Саме у ці хвилини стало відомо про перших постраждалих.

О 22:16 та 22:21 відповідно Ігор Терехов повідомив про ще два удари по Немишлянському району.

Своєю чергою Олег Синєгубов уточнив, що одразу дев’ятеро людей у районі були травмовані через російський удар. Серед постраждалих 13-річні дівчинка та хлопець, сказав він і додав, що "всі екстрені служби працюють в посиленому режимі".

Що передувало

Російські війська атакують місто ще з ранку 16 жовтня. Зокрема, ранкові атаки зафіксовані у Шевченківському, Основ'янському та Немишлянському районах, також спалахнула пожежа в Індустрііальному районі Харкова.

Через ці удари по місту загинули дві людини, ще щонайменше 22 постраждали

Як повідомляв OBOZ.UA, 13 жовтня Росія також атакувала Харків "Бандеролями". Унаслідок тієї атаки обвалився цілий б ід'їзд багатоквартирного житлового будинку, загинули та отримали поранення люди.

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