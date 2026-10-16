Росія атакувала Харків: загинули двоє людей, є поранені. Фото

Російські війська вранці 16 жовтня атакували Харків. У Шевченківському районі облцентру зафіксоване влучання, також спалахнула пожежа в Індустрііальному районі.

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Загинули дві людини, ще щонайменше 14 зазнали поранень. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Росія вдарила по Харкову

Про те, що армія РФ атакувала безпілотником Шевченківський район Харкова, Синєгубов повідомив о 09:57.

"Поранено 5 людей, їм надається вся необхідна допомога. Усі екстрені служби працюють на місці атаки", – писав тоді посадовець.

Міський голова Харкова Ігор Терехов хвилиною раніше повідомляв про двох загиблих. Невдовзі уточнені дані щодо саме двох загиблих опублікував і Синєгубовю

До 10:15 кількість постраждалих зросла до 7 людей.

"Ще двоє людей постраждали в Шевченківському районі. Їм допомагають медики", – написав Синєгубов.

О 10:26 було відомо, що постраждали 13 осіб, а о 10:44 начальник ОВА повідомив, що поранень зазнали вже 14 людей.

"Одного чоловіка вдалося реанімувати, наразі він перебуває у вкрай важкому стані в операційній. Лікарі продовжуть боротися за його життя", – написав посадовець, пояснивши, чому спершу помилково повідомлялося про трьох загиблих.

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Практично одночасно з Шевченківським росіяни вдарили й по Індустріальному району облцентру. На місці удару спалахнула пожежа, люди, за попередніми даними, не постраждали.

О 10:49 в ОВА повідомили, що у Шевченківському районі було не одне влучання. За іншою адресою внаслідок ворожого удару пошкоджено три автомобілі.

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За попередніми даними, двоє жінок отримали гостру реакцію на стрес.

Як повідомляв OBOZ.UA, 13 жовтня Росія атакувала Харків "Бандеролями". Унаслідок атаки обвалився цілий б ід'їзд багатоквартирного житлового будинку, загинули та отримали поранення люди.