Росія атакувала Хмельницький: пошкоджено житлові будинки, є постраждалий

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
З’явився прогноз на бій Олександр Усик – Майк ТайсонЗ’явився прогноз на бій Олександр Усик – Майк ТайсонІлюстративне фото, жінка похилого віку з складеними рукамиПенсії в Україні перерахують через кілька місяців: кому та як підвищать7-річний син судді, який допоміг фігурантам "Карфагену", став власником квартири за 6 млн грн: усі подробиці7-річний син судді, який допоміг фігурантам "Карфагену", став власником квартири за 6 млн грн: усі подробиціЕнергетики оголосили графік відключень на 8 листопада: де не буде світла в неділюЕнергетики оголосили графік відключень на 8 листопада: де не буде світла в неділюУ центрі Кракова озброєний терорист застрелив шістьох перехожих, у нього вдома знайшли ще три трупи: усі подробиціУ центрі Кракова озброєний терорист застрелив шістьох перехожих, у нього вдома знайшли ще три трупи: усі подробиціЗірка "Холостяка" Шанюк заявила, що стала жертвою побиття: звинувачений у нападі учасник "Холостячки" розкрив свою версію подійЗірка "Холостяка" Шанюк заявила, що стала жертвою побиття: звинувачений у нападі учасник "Холостячки" розкрив свою версію подійІран офіційно зняв обмеження на дальність застосування ракет: що це означає для його ворогівІран офіційно зняв обмеження на дальність застосування ракет: що це означає для його ворогів"Вони взагалі розуміють правила футболу?" Те, що сталося в матчі збірної Північної Кореї, викликало ажіотаж у мережі. Відео"Вони взагалі розуміють правила футболу?" Те, що сталося в матчі збірної Північної Кореї, викликало ажіотаж у мережі. ВідеоБоксер-чемпіон розбився в Австралії під час стрибка з парашутомБоксер-чемпіон розбився в Австралії під час стрибка з парашутомЯк приготувати корисний курячий паштет: рецепт домашньої закускиЯк приготувати корисний курячий паштет: рецепт домашньої закуски
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Росія атакувала Хмельницький: пошкоджено житлові будинки, є постраждалий

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read1 хв
915
Росія атакувала Хмельницький: пошкоджено житлові будинки, є постраждалий
Ілюстративне фото. "Шахед". Джерело: Ілюстраційне фото ГУР

У суботу увечері, 7 листопада, російські окупанти завдали удару БПЛА по Хмельницькому. Під атакою опинилася житлова забудова міста. 

Одна людина отримала травми, також є пошкодження приватних будинків, окрім того, у багатоповерхівці вибито вікна.  Про це повідомили міський голова Хмельницького Олександр Симчишин та голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Що відомо

Окупанти обстріляли Хмельницький безпілотниками увечері 7 листопада. Про російську атаку міський голова повідомив о 22:15. Він зазначив, що внаслідок атаки загарбників було пошкоджено приватні будинки, а також вікна в багатоповерхівці. Також одна людина дістала травм, госпіталізація не знадобилася.

Читайте також
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
17,1 т.
Розробники комплексу "Ай-Петрі" навчилися перемагати російські "Герані": як їм це вдалося
17,1 т.
Розробники комплексу "Ай-Петрі" навчилися перемагати російські "Герані": як їм це вдалося
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
5,5 т.
Ворог запустив "Бандеролі" по Харкову: горять авто, пошкоджені будинки та тролейбуси
5,5 т.
Ворог запустив "Бандеролі" по Харкову: горять авто, пошкоджені будинки та тролейбуси
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
5,2 т.
У Сухопутних військах показали, як перетворюють ворогів на попіл. Відео ефектних ударів
5,2 т.
У Сухопутних військах показали, як перетворюють ворогів на попіл. Відео ефектних ударів

"Унаслідок чергової терористичної атаки окупантів маємо пошкодження приватних житлових будинків та вікон у багатоповерхівці", – написав міський голова Хмельницького.

Він зауважив, що всі служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Голова Хмельницької ОВА додав, що пожежі внаслідок атаки не виникло.

"За попередньою інформацією, пошкоджено приватні житлові будинки, а також вибито вікна у багатоповерхових будинках. Пожежі не виникло", – написав Сергій Тюрін.

Обстріли Хмельниччини

Вночі 19 жовтня агресор застосував проти України балістику. Паралельно відбувалися запуски дронів-камікадзе. БпЛА продовжували атакувати Україну протягом усієї доби. Внаслідок російських обстрілів у Хмельницькому дві жінки загинули, три особи поранені. Тіла двох жертв (1926 та 1954 років народження) знайшли під час пошуково-рятувальних робіт в одному з будинків.

Також 24 вересня Росія атакувала дронами Хмельницький. Один із БПЛА влучив у багатоповерховий житловий будинок, попередньо про постраждалих не повідомлялось. Внаслідок російської атаки в будинку вибито вікна, побито балкони, подвір'я усіяне уламками, пошкоджено припарковані автомобілі. Хмельниччина ще з ночі перебувала під атакою російських БПЛА, працювали сили ППО.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що вдень 7 листопада російська окупаційна армія завдала ударів по Полтавській області. Під ворожою атакою опинилися Кременчук і Градизька громада. Унаслідок обстрілу четверо мирних жителів дістали поранення.

Схожі теми
Російські обстрілиВійна в УкраїніВоєнні злочини РосіїБПЛАShahed (Шахед)УкраїнаХмельницький
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!