Росія атакувала Хмельницький: пошкоджено житлові будинки, є постраждалий

У суботу увечері, 7 листопада, російські окупанти завдали удару БПЛА по Хмельницькому. Під атакою опинилася житлова забудова міста.

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Одна людина отримала травми, також є пошкодження приватних будинків, окрім того, у багатоповерхівці вибито вікна. Про це повідомили міський голова Хмельницького Олександр Симчишин та голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Що відомо

Окупанти обстріляли Хмельницький безпілотниками увечері 7 листопада. Про російську атаку міський голова повідомив о 22:15. Він зазначив, що внаслідок атаки загарбників було пошкоджено приватні будинки, а також вікна в багатоповерхівці. Також одна людина дістала травм, госпіталізація не знадобилася.

"Унаслідок чергової терористичної атаки окупантів маємо пошкодження приватних житлових будинків та вікон у багатоповерхівці", – написав міський голова Хмельницького.

Він зауважив, що всі служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Голова Хмельницької ОВА додав, що пожежі внаслідок атаки не виникло.

"За попередньою інформацією, пошкоджено приватні житлові будинки, а також вибито вікна у багатоповерхових будинках. Пожежі не виникло", – написав Сергій Тюрін.

Обстріли Хмельниччини

Вночі 19 жовтня агресор застосував проти України балістику. Паралельно відбувалися запуски дронів-камікадзе. БпЛА продовжували атакувати Україну протягом усієї доби. Внаслідок російських обстрілів у Хмельницькому дві жінки загинули, три особи поранені. Тіла двох жертв (1926 та 1954 років народження) знайшли під час пошуково-рятувальних робіт в одному з будинків.

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Також 24 вересня Росія атакувала дронами Хмельницький. Один із БПЛА влучив у багатоповерховий житловий будинок, попередньо про постраждалих не повідомлялось. Внаслідок російської атаки в будинку вибито вікна, побито балкони, подвір'я усіяне уламками, пошкоджено припарковані автомобілі. Хмельниччина ще з ночі перебувала під атакою російських БПЛА, працювали сили ППО.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що вдень 7 листопада російська окупаційна армія завдала ударів по Полтавській області. Під ворожою атакою опинилися Кременчук і Градизька громада. Унаслідок обстрілу четверо мирних жителів дістали поранення.

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