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Росія атакувала Кропивницький великою кількістю дронів, є жертви і руйнування: усі подробиці

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 хв
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Росія атакувала Кропивницький великою кількістю дронів, є жертви і руйнування: усі подробиці
Російські "Шахеди". Джерело: Ілюстративне фото ГУР МО України

Увечері 14 жовтня російські війська масовано атакували Кіровоградську область, зокрема Кропивницький. Унаслідок обстрілу в обласному центрі загинули двоє людей.

Також зафіксовано пошкодження житлових будинків, автомобілів і підприємств. Про це повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович у Telegram.

Російські війська влучили в одне з транспортних підприємств у Кропивницькому районі. На той момент інформації про загиблих і травмованих не було.

Згодом стало відомо про пошкодження приватного домоволодіння та автомобіля в Олександрійському районі. Також у Кропивницькому районі зафіксували пошкодження житлових будинків.

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В обласному центрі російський удар припав на прибудинкову територію багатоповерхівки. Унаслідок атаки пошкоджено вікна та автомобілі.

Увечері наслідки російської атаки виявилися трагічнішими, адже в Кропивницькому загинули двоє людей. Про першу жертву Андрій Райкович повідомив о 22:14, а згодом стало відомо ще про одного загиблого.

Очільник ОВА висловив співчуття родинам загиблих і наголосив, що ворожа атака на область не припинялася.

Під ударом перебували логістичні об’єкти, транспортні та промислові підприємства.

Російська окупаційна армія 3 жовтня, атакувала місто Гайворон у Кіровоградській області. Відомо про одну жертву обстрілу, ще одна особа отримала поранення.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Кропивницькому пролунали вибухи. Як з’ясувалося, російський безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок у місті, загорілась покрівля. Внаслідок атаки постраждала одна людина, її госпіталізували.

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