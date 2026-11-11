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Росія атакувала критичну інфраструктуру Кривого Рогу: пролунало близько 20 вибухів, повідомляють про перебої зі світлом

Надія ДанищукНадія Данищук
Time to read1 хв
330
Росія атакувала критичну інфраструктуру Кривого Рогу: пролунало близько 20 вибухів, повідомляють про перебої зі світлом
Після вибухів у місті сильна пожежа. Джерело: Скриншот

У ніч проти 11 листопада російські війська атакували Кривий Ріг ударними безпілотниками. Під ударом опинилися об’єкти критичної інфраструктури міста, після вибухів спалахнула пожежа, місто частково знеструмлене

Про атаку повідомили голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул та голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. За їхніми словами, російський удар був спрямований на критичну інфраструктуру, а атака безпілотниками тривала і після перших повідомлень про вибухи.

Росіяни намагаються залишити місто без тепла

Олександр Вілкул повідомив, що Кривий Ріг перебуває під масованою атакою російських безпілотників. За його словами, цілями ворога стали об’єкти критичної інфраструктури, а частина ударних дронів на момент публікації повідомлення ще залишалася в повітрі.

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Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук заявив, що російські війська намагаються позбавити місто теплопостачання.

"Росіяни намагаються заморозити Кривий Ріг. Б’ють по критичній інфраструктурі. Атака дронами ще триває. Будьте в укритті до відбою", – наголосив він.

Мешканців Кривого Рогу закликають залишатися в укриттях і дотримуватися правил безпеки до офіційного завершення повітряної тривоги.

Кривий Ріг частково знеструмлений

Після вибухів у Кривому Розі спалахнула масштабна пожежа. Також мешканці повідомляли про значні перебої з електропостачанням у місті.

Росія атакувала критичну інфраструктуру Кривого Рогу: пролунало близько 20 вибухів, повідомляють про перебої зі світлом

Внаслідок атаки у Кривому Розі спалахнула масштабна пожежа. Джерело: https://t.me/tp_kr1775

Згодом стало зрозуміло, що через атаку місто частково знеструмлене. За словами Вілкула, частина Кривого Рогу залишилася без світла та теплопостачання.

"Водну та каналізаційну систему стабілізуємо на генераторах. З теплопостачанням буде важче", – зазначив Вілкул.

Росія атакувала критичну інфраструктуру Кривого Рогу: пролунало близько 20 вибухів, повідомляють про перебої зі світлом

Момент знеструмлення потрапив на камеру. Джерело: https://t.me/tp_kr1775

У місті пошкоджені багатоквартирні будинки, школи та садочки.

"Працюють аварійні бригади всіх енергетичних та комунальних служб", – зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу.

Росія атакувала критичну інфраструктуру Кривого Рогу: пролунало близько 20 вибухів, повідомляють про перебої зі світлом

Скриншот. Джерело: t.me/vilkul

Як повідомляв OBOZ.UA, російські окупанти 10 листопада вдарили по підприємству критичної інфраструктури у Дніпрі. Унаслідок атаки загинули троє людей, щонайменше четверо дістали поранень. На території об’єкта виникла пожежа, до ліквідації наслідків залучили екстрені служби.

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