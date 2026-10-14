Росія атакувала Луцьк: є руйнування цивільної інфраструктури і поранені

У середу, 14 жовтня, російські війська завдали удару по Луцьку. Внаслідок атаки зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури, виникла пожежа.

Відео дня

Відомо про щонайменше шістьох постраждалих. Про це повідомив очільник Волинської ОВА Роман Романюк.

РФ продовжує терор

Інформацію про російський удар посадовець опублікував о 12:20. За його словами окупанти атакували місто реактивним "Шахедом".

"На жаль, внаслідок атаки реактивного ворожого шахеду маємо руйнування цивільної інфраструктури у Луцьку. Зокрема у гуртівню європейських товарів "ЄвроГурт". Станом на зараз відомо про 6 постраждалих", – йдеться у повідомленні.

Романюк додав, що 2 поранених перебувають у важкому стані. Також він не виключив, що в атакованому павільйоні також були люди.

На місці влучання працюють усі екстрені служби, а вогнеборці локалізують загоряння.

Нагадаємо, 13 жовтня російська окупаційна армія завдала удару по Рівному. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено корпус Рівненського державного гуманітарного університету. Відомо про 30 постраждалих.