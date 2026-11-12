Росія атакувала митний термінал на Волині: сталась пожежа, є постраждалий

У ніч на 12 листопада російські окупанти атакували реактивними безпілотниками Ковель Волинської області. Удар припав на територію митного терміналу.

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Внаслідок атаки спалахнула пожежа, є один постраждалий. Про це повідомив начальник Волинської ОВА Роман Романюк.

Що відомо

Росія цілу ніч атакувала Волинь реактивними безпілотниками типу "Шахед". Зокрема, під ударом перебував Ковельський район.

У самому місті Ковелі безпілотник впав на територію митного терміналу, на стоянку автомобілів. Унаслідок цього загорілися вантажні автомобілі та автоцистерна з пальним.

Внаслідок ворожої атаки одна людина постраждала. В ОВА повідомили, що загрози його життю та здоров’ю наразі немає.

У ДСНС додали, що постраждав чоловік 1972 року народження.











Окупанти атакували митний термінал на Волині. Джерело: ДСНС Волині

Наразі пожежу ліквідовано. Одночасно з приборканням вогню рятувальники здійснили охолодження сусідніх автомобілів та відтягнули на безпечну відстань дві великогабаритні вантажівки, завантажені пальним.

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Через загрозу повторного обстрілу роботи довелося тимчасово призупиняти.

"Дякую силам протиповітряної оборони за роботу. Закликаю жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дбати про власну безпеку", – написав Романюк.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що у ніч проти четверга, 12 листопада, російські війська влаштували чергову ракетну атаку на Київську область. Потужні вибухи пролунали, зокрема, в столиці.

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