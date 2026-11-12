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Росія атакувала митний термінал на Волині: сталась пожежа, є постраждалий

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read1 хв
693
Росія атакувала митний термінал на Волині: сталась пожежа, є постраждалий
Росіяни атакували Волинь. Джерело: ДСНС Волині

У ніч на 12 листопада російські окупанти атакували реактивними безпілотниками Ковель Волинської області. Удар припав на територію митного терміналу.

Внаслідок атаки спалахнула пожежа, є один постраждалий. Про це повідомив начальник Волинської ОВА Роман Романюк.

Що відомо

Росія цілу ніч атакувала Волинь реактивними безпілотниками типу "Шахед". Зокрема, під ударом перебував Ковельський район.

У самому місті Ковелі безпілотник впав на територію митного терміналу, на стоянку автомобілів. Унаслідок цього загорілися вантажні автомобілі та автоцистерна з пальним.

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Внаслідок ворожої атаки одна людина постраждала. В ОВА повідомили, що загрози його життю та здоров’ю наразі немає.

У ДСНС додали, що постраждав чоловік 1972 року народження. 

 

Окупанти атакували митний термінал на Волині.Джерело: ДСНС Волині

Наразі пожежу ліквідовано. Одночасно з приборканням вогню рятувальники здійснили охолодження сусідніх автомобілів та відтягнули на безпечну відстань дві великогабаритні вантажівки, завантажені пальним.

Через загрозу повторного обстрілу роботи довелося тимчасово призупиняти. 

"Дякую силам протиповітряної оборони за роботу. Закликаю жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дбати про власну безпеку", – написав Романюк.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що у ніч проти четверга, 12 листопада, російські війська влаштували чергову ракетну атаку на Київську область. Потужні вибухи пролунали, зокрема, в столиці.

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