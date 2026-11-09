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Росія атакувала об’єкт інфраструктури в Одесі: загинули троє людей

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 хв
1,0 т.
Росія атакувала об’єкт інфраструктури в Одесі: загинули троє людей
Ворог атакував Одесу. Джерело: Одеська ОДА

Удень понеділка, 9 листопада, російські війська завдали удару по Одесі. Ворог цілеспрямовано атакував об'єкт інфраструктури.

Внаслідок дій окупантів загинули троє людей, ще одна особа постраждала. Про це повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак та глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

Одеса знову опинилася під ударом РФ

Про російський обстріл, внаслідок якого постраждала інфраструктура міста, Лисак повідомив близько 10:00. Подробиці він пообіцяв оприлюднити згодом.

"Ворог атакував Одесу. Постраждала інфраструктура. Деталі зʼясовуємо", – написав він.

Вже об 11:49 стало відомо трьох загиблих.

"Унаслідок ворожої атаки на об’єкт інфраструктури, на жаль, загинули троє людей. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Це непоправна втрата", – зазначається у повідомленні.

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Росія атакувала об’єкт інфраструктури в Одесі: загинули троє людей

Пост. Джерело: Скриншот

Зі свого боку Кіпер уточнив, що під час чергового російського удару постраждало складське приміщення, де зберігалися продукти харчування для дитячих садочків та шкіл. На об'єкті виникла пожежа, триває ліквідація.

"Чергова ворожа атака забрала життя трьох людей в Одесі. Серед загиблих двоє жінок та чоловік. Ще одна жінка госпіталізована з важкими пораненнями. Медики надають всю необхідну допомогу", – зазначається у повідомленні.

Росія атакувала об’єкт інфраструктури в Одесі: загинули троє людей

Наслідки ворожої атаки

На місці удару працюють профільні служби, які встановлюють масштаби пошкоджень та уточнюють наслідки атаки.

Росія атакувала об’єкт інфраструктури в Одесі: загинули троє людей

Пост. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, Росія 9 листопада, завдала чергового удару по Києву. В Солом’янському районі внаслідок ворожої атаки виникло загоряння на території парковки, а на Троєщині – біля школи.

Як повідомляв OBOZ.UA, у неділю, 8 листопада, увечері, військові РФ дронами атакували Кременчук що на Полтавщині. Відомо про сімох постраждалих, зокрема тяжкі травми отримав 16-річний хлопець.

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