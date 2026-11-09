Росія атакувала об’єкт інфраструктури в Одесі: загинули троє людей

Удень понеділка, 9 листопада, російські війська завдали удару по Одесі. Ворог цілеспрямовано атакував об'єкт інфраструктури.

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Внаслідок дій окупантів загинули троє людей, ще одна особа постраждала. Про це повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак та глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

Одеса знову опинилася під ударом РФ

Про російський обстріл, внаслідок якого постраждала інфраструктура міста, Лисак повідомив близько 10:00. Подробиці він пообіцяв оприлюднити згодом.

"Ворог атакував Одесу. Постраждала інфраструктура. Деталі зʼясовуємо", – написав він.

Вже об 11:49 стало відомо трьох загиблих.

"Унаслідок ворожої атаки на об’єкт інфраструктури, на жаль, загинули троє людей. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Це непоправна втрата", – зазначається у повідомленні.

Зі свого боку Кіпер уточнив, що під час чергового російського удару постраждало складське приміщення, де зберігалися продукти харчування для дитячих садочків та шкіл. На об'єкті виникла пожежа, триває ліквідація.

"Чергова ворожа атака забрала життя трьох людей в Одесі. Серед загиблих двоє жінок та чоловік. Ще одна жінка госпіталізована з важкими пораненнями. Медики надають всю необхідну допомогу", – зазначається у повідомленні.

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На місці удару працюють профільні служби, які встановлюють масштаби пошкоджень та уточнюють наслідки атаки.

Нагадаємо, Росія 9 листопада, завдала чергового удару по Києву. В Солом’янському районі внаслідок ворожої атаки виникло загоряння на території парковки, а на Троєщині – біля школи.

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