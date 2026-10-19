Росія атакувала обʼєкт промислової інфраструктури в Кривому Розі: є жертви і поранені

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Ще за нашого з вами життя ми побачимо, як Китай висуває територіальні претензії до Росії. Інтерв’ю з КулебоюЩе за нашого з вами життя ми побачимо, як Китай висуває територіальні претензії до Росії. Інтерв’ю з КулебоюНацбанк випустив нові 5 грнНацбанк випустить нові 5 грн: будуть в оригінальному дизайніІлюстрація - закордонний паспорт УкраїниУкраїнцям не зроблять закордонний паспорт без цього: який документ треба обов’язково надатиУкраїнські удари по Санкт-Петербургу викрили дві вразливості Росії – ISWУкраїнські удари по Санкт-Петербургу викрили дві вразливості Росії – ISWАстрономи виявили планету з водою та погодою, схожими на земні: де вона розташованаАстрономи виявили планету з водою та погодою, схожими на земні: де вона розташованаармія Росії втратиСили оборони скоротили чисельність армії РФ ще на 2100 окупантів: дані ГенштабуХто порушує правила, виконуючи розворот? Завдання з ПДРХто порушує правила, виконуючи розворот? Завдання з ПДРОкупанти атакували Рівненщину: пошкоджено цивільну інфраструктуру, є пораненіОкупанти атакували Рівненщину: пошкоджено цивільну інфраструктуру, є пораненіІлюстративне фото. УспіхДень сюрпризів і удачі у справах: Скорпіони, не поспішайте, а Овни, стримайте язик — гороскоп на 19 жовтняДля українців у Польщі діють "неприємні" обмеженняДля українців у Польщі діють "неприємні" обмеження: хто може зіткнутися з проблемами

Росія атакувала обʼєкт промислової інфраструктури в Кривому Розі: є жертви і поранені

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read1 хв
icon 1,1 т.
Росія атакувала обʼєкт промислової інфраструктури в Кривому Розі: є жертви і поранені
Баражуючий боєприпас Бандероль. Джерело: Скриншот

Вранці 19 жовтня російські війська вдарили по Кривому Рогу. Під удар потрапив об'єкт промисловості, пошкоджено житлові будинки.

Щонайменше дві людини загинули, є також постраждалі. Про наслідки атаки повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Що відомо про удар РФ по Кривому Рогу

Про черговий акт російського терору Вілкул написав о 10:17 ранку.

"Ворог атакував "Бандероллю" обʼєкт промислової інфраструктури. Станом на зараз дві людини загинули", – зазначив він.

Начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа уточнив: загинули двоє чоловіків.

Читайте також
Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
icon 8,6 т.
Ворог вдарив по 16-ти поверхівці в Харкові, двоє постраждалих
icon 8,6 т.
Ворог вдарив по 16-ти поверхівці в Харкові, двоє постраждалих
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
icon 4,6 т.
Росія атакувала Дніпро: пошкоджено будинки, у них можуть бути заблоковані люди
icon 4,6 т.
Росія атакувала Дніпро: пошкоджено будинки, у них можуть бути заблоковані люди
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
icon 1,7 т.
Росія вдарила по Україні ракетами і майже 300 БпЛА, сили ППО збили 247 цілей: є наслідки в областях
icon 1,7 т.
Росія вдарила по Україні ракетами і майже 300 БпЛА, сили ППО збили 247 цілей: є наслідки в областях

Ще щонайменше дві людини зазнали поранень.

На місці удару працюють екстренні служби, масштаби руйнувань встановлюються.

Вілкул також додав, що на прилеглих до місця удару вулицях пошкоджень внаслідок атаки зазнали багатоквартирні житлові будинки.

У найближчій гімназії міська влада розгортає штаб допомоги.

Як повідомляв OBOZ.UA, вранці 19 жовтня російські війська вдарили по Дніпру.. Унаслідок ворожої атаки пошкоджено житлові будинки.

Існувала загроза, що в них можуть бути заблоковані люди.

Постраждала жінка 84 років, руйнувань зазнали майже 3 десятки приватних осель.

Схожі теми
Війна в УкраїніУдар по Кривому РогуРосійські обстрілиУкраїнаКривий Рігракета "Бандероль"Олександр ВілкулОлександр ВілкулОлександр ГанжаОлександр Ганжа
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись