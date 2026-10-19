Росія атакувала обʼєкт промислової інфраструктури в Кривому Розі: є жертви і поранені

Вранці 19 жовтня російські війська вдарили по Кривому Рогу. Під удар потрапив об'єкт промисловості, пошкоджено житлові будинки.

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Щонайменше дві людини загинули, є також постраждалі. Про наслідки атаки повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Що відомо про удар РФ по Кривому Рогу

Про черговий акт російського терору Вілкул написав о 10:17 ранку.

"Ворог атакував "Бандероллю" обʼєкт промислової інфраструктури. Станом на зараз дві людини загинули", – зазначив він.

Начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа уточнив: загинули двоє чоловіків.

Ще щонайменше дві людини зазнали поранень.

На місці удару працюють екстренні служби, масштаби руйнувань встановлюються.

Вілкул також додав, що на прилеглих до місця удару вулицях пошкоджень внаслідок атаки зазнали багатоквартирні житлові будинки.

У найближчій гімназії міська влада розгортає штаб допомоги.

Як повідомляв OBOZ.UA, вранці 19 жовтня російські війська вдарили по Дніпру.. Унаслідок ворожої атаки пошкоджено житлові будинки.

Існувала загроза, що в них можуть бути заблоковані люди.

Постраждала жінка 84 років, руйнувань зазнали майже 3 десятки приватних осель.