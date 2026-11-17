Росія атакувала об’єкт промислової інфраструктури в Запоріжжі: є постраждалі
У вівторок, 17 листопада, військові російської армії атакували Запоріжжя. Ціллю ворога став об'єкт промислової інфраструктури.
За попередніми даними є поранені. Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.
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