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Росія атакувала обʼєкт транспортної інфраструктури у Дніпрі: є поранені

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 хв
738
Росія атакувала обʼєкт транспортної інфраструктури у Дніпрі: є поранені
Російський дрон, ілюстративне фото

У четвер, 29 жовтня, російські війська атакували об’єкт транспортної інфраструктури у Дніпрі. Внаслідок удару є поранені, їхню кількість та стан уточнюють.

Про атаку повідомив голова Дніпропетровської обласної адміністрації Олександр Ганжа. Інформацію оприлюднено в Telegram-каналі посадовця.

Новина доповнюється…

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