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Росія атакувала Одесу реактивними дронами, є пошкодження адмінбудівлі: усі подробиці. Фото

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read2 хв
icon 2,5 т.
Росія атакувала Одесу реактивними дронами, є пошкодження адмінбудівлі: усі подробиці. Фото
Окупанти вдарили по Одесі. Джерело: Одеська ОВА

Увечері 10 жовтня російські окупаційні війська атакували Одесу реактивними дронами. Ціллю ворога стала адміністративна будівля. Попередньо інформації про загиблих чи постраждалих не надходило.

Пошкоджень зазнало приміщення, а також припарковані поряд автомобілі. Про це повідомили начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак та начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Що відомо

Окупанти вдарили по Одесі увечері 10 жовтня. Про атаку росіян начальник Одеської МВА повідомив о 18:31. Він зазначив, що удар припав по адміністративній будівлі, внаслідок удару вона зазнала пошкоджень. 

"Ворог атакував Одесу. Є пошкодження адмінбудівлі. Деталі зʼясовуємо", – написав Лисак.

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Начальник Одеської ОВА додав, що внаслідок російської атаки пошкоджено фасад та дах будівлі, а також припарковані автомобілі. Решта інформації щодо наслідків та постраждалих уточнюється.

Також Кіпер нагадав громадянам про заборону публікувати фото і відео місця ударів одразу після атаки, оскільки таким чином можна допомогти ворогу і збільшити ризик повторного удару. 

"Оприлюднення фото і відео місця події одразу після удару недопустимо. Це фактично підказує ворогу, де перебувають люди, і збільшує ризик повторного удару саме під час рятувальної операції", – написав Кіпер.

О 19.07 начальник Одеської ОВА повідомив, що пожежу, що виникла внаслідок ворожого удару, наразі ліквідовано. За його словами, інформації про загиблих та постраждалих не надходило.

 

Наслідки удару окупантів по Одесі.Джерело: Одеська ОВА

Удари по Одесі

Окупанти не припиняють тероризувати Одесу.

Так, вдень 28 вересня російські війська атакували Одесу ударним дроном. У багатоповерхівці зруйновано квартиру на 12-му поверсі, четверо людей постраждали. За даними рятувальників, на 10-му поверсі будинку виникла пожежа, яку вони оперативно ліквідували. 

Серед постраждалих – 56-річний чоловік та 37-річна жінка, яких госпіталізували. Ще дві дівчини, 17 та 18 років, отримали медичну допомогу на місці.

Також 24 вересня Росія обстріляла житловий сектор Одеси, внаслідок чого постраждали 17 приватних будинків. Обстріл стався в Київському районі Одеси. Внаслідок атаки травмувалися троє людей, серед них дитина, а на місцях ударів виникли пошкодження та пожежа. Внаслідок обстрілу у приватних будинках вибило вікна, пошкодило дахи та двері. 

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що вдень 10 жовтня російські війська завдали ударів по Харкову. Наслідки зафіксовані у Холодногірському та Слобідському районах, в останньому – спалахнула пожежа в ураженому ворогом медзакладі. Унаслідок атаки є постраждалі.

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