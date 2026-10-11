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Росія атакувала передмістя Харкова "Бандеролями": загинули люди, є поранені

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read1 хв
icon 582
Росія атакувала передмістя Харкова "Бандеролями": загинули люди, є поранені
Увечері 11 жовтня російські війська завдали  удару "Бандеролями" по передмістю Харкова. Джерело: Колаж OBOZ.UA/Telegram/Олег Синєгубов

Увечері 11 жовтня російські війська завдали удару "Бандеролями" по передмістю Харкова. Унаслідок атаки троє людей загинули, ще 20 дістали поранення, серед постраждалих є діти.

Про це у Telegram повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він також опублікував кадри наслідків російської атаки, на яких видно пошкодження будівель і автомобілів.

Що відомо

Через ворожий удар загинули 19-річна дівчина, 51-річна жінка та 16-річний хлопець.

Росія атакувала передмістя Харкова ''Бандеролями'': загинули люди, є поранені

Наслідки атаки на передмістя Харкова. Джерело: Telegram/Олег Синєгубов

Також пошкоджено будівлю продовольчого магазину, п'ять автомобілів, два багатоквартирні та один приватний житловий будинок.

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Росія атакувала передмістя Харкова ''Бандеролями'': загинули люди, є поранені

Наслідки атаки на передмістя Харкова. Джерело: Telegram/Олег Синєгубов

Росія атакувала передмістя Харкова ''Бандеролями'': загинули люди, є поранені

Наслідки атаки на передмістя Харкова. Джерело: Telegram/Олег Синєгубов

На місці влучання спалахнула пожежа. Рятувальники локалізували займання конструктивних елементів будівлі магазину та автомобілів на площі 300 квадратних метрів, а згодом повністю ліквідували пожежу.

Росія атакувала передмістя Харкова ''Бандеролями'': загинули люди, є поранені

Наслідки атаки на передмістя Харкова. Джерело: Telegram/Олег Синєгубов

Росія атакувала передмістя Харкова ''Бандеролями'': загинули люди, є поранені

Наслідки атаки на передмістя Харкова. Джерело: Telegram/Олег Синєгубов

Усім постраждалим надавали необхідну медичну допомогу.

Росія атакувала передмістя Харкова ''Бандеролями'': загинули люди, є поранені

Наслідки атаки на передмістя Харкова. Джерело: Telegram/Олег Синєгубов

Росія атакувала передмістя Харкова ''Бандеролями'': загинули люди, є поранені

Наслідки атаки на передмістя Харкова. Джерело: Telegram/Олег Синєгубов

Згодом, стало відомо, що серед поранених 13-річна дівчинка, яка зазнала гострої реакції на стрес, та 8-річна дитина, яку з вибуховим пораненням госпіталізували медики.

Росія атакувала передмістя Харкова ''Бандеролями'': загинули люди, є поранені

Наслідки атаки на передмістя Харкова. Джерело: Telegram/Олег Синєгубов

Росія атакувала передмістя Харкова ''Бандеролями'': загинули люди, є поранені

Наслідки атаки на передмістя Харкова. Джерело: Telegram/Олег Синєгубов

Росія атакувала передмістя Харкова ''Бандеролями'': загинули люди, є поранені

Наслідки атаки на передмістя Харкова. Джерело: Telegram/Олег Синєгубов

Росія продовжує атакувати Харківщину

Нагадаємо, увечері 4 жовтня російські війська атакували Харків ракетою-дроном "Бандероль". Влучання зафіксували в Індустріальному районі міста, під удар потрапив багатоквартирний будинок.

Унаслідок атаки загинула одна людина, ще шестеро дістали поранення. Також спалахнула пожежа в адміністративній будівлі та автомобілях, а пошкодження зафіксували приблизно у десяти багатоквартирних будинках. На місці працювали рятувальники, тривала ліквідація наслідків удару.

9 жовтня російські війська атакували передмістя Харкова, унаслідок чого постраждали люди. На місці удару працювали екстрені служби, постраждалим надавали необхідну медичну допомогу.

Як писав OBOZ.UA , 11 жовтня російські війська атакували Харків та область. Унаслідок ударів загинули двоє людей, ще п'ятеро дістали поранення, серед постраждалих була дитина. У Немишлянському районі Харкова авіабомба влучила в приватний будинок, а в Богодухівському районі внаслідок атаки безпілотника загорілася вантажівка – її водій загинув.

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