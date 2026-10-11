Росія атакувала передмістя Харкова ''Бандеролями'': загинули люди, є поранені

Увечері 11 жовтня російські війська завдали удару "Бандеролями" по передмістю Харкова. Унаслідок атаки троє людей загинули, ще 20 дістали поранення, серед постраждалих є діти.

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Про це у Telegram повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він також опублікував кадри наслідків російської атаки, на яких видно пошкодження будівель і автомобілів.

Що відомо

Через ворожий удар загинули 19-річна дівчина, 51-річна жінка та 16-річний хлопець.

Також пошкоджено будівлю продовольчого магазину, п'ять автомобілів, два багатоквартирні та один приватний житловий будинок.

На місці влучання спалахнула пожежа. Рятувальники локалізували займання конструктивних елементів будівлі магазину та автомобілів на площі 300 квадратних метрів, а згодом повністю ліквідували пожежу.

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Усім постраждалим надавали необхідну медичну допомогу.

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Згодом, стало відомо, що серед поранених 13-річна дівчинка, яка зазнала гострої реакції на стрес, та 8-річна дитина, яку з вибуховим пораненням госпіталізували медики.

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Росія продовжує атакувати Харківщину

Нагадаємо, увечері 4 жовтня російські війська атакували Харків ракетою-дроном "Бандероль". Влучання зафіксували в Індустріальному районі міста, під удар потрапив багатоквартирний будинок.

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Унаслідок атаки загинула одна людина, ще шестеро дістали поранення. Також спалахнула пожежа в адміністративній будівлі та автомобілях, а пошкодження зафіксували приблизно у десяти багатоквартирних будинках. На місці працювали рятувальники, тривала ліквідація наслідків удару.

9 жовтня російські війська атакували передмістя Харкова, унаслідок чого постраждали люди. На місці удару працювали екстрені служби, постраждалим надавали необхідну медичну допомогу.

Як писав OBOZ.UA , 11 жовтня російські війська атакували Харків та область. Унаслідок ударів загинули двоє людей, ще п'ятеро дістали поранення, серед постраждалих була дитина. У Немишлянському районі Харкова авіабомба влучила в приватний будинок, а в Богодухівському районі внаслідок атаки безпілотника загорілася вантажівка – її водій загинув.