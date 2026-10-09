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Росія атакувала передмістя Харкова: є постраждалі

Лілія Рагуцька
Лілія Рагуцька
Time to read1 хв
icon 1,3 т.
Росія атакувала передмістя Харкова: є постраждалі
Рятувальник на місці ворожого удару на Харківщині. Архівне фото. Джерело: ДСНС

Росія продовжує тероризувати Харківщину. Вранці 9 жовтня ворог атакував передмістя облцентру.

Постраждали три жінки. Про атаку повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Що відомо про атаку

Про удари ворога по передмістю Харкова Синєгубов повідомив о 09:19.

"Ворог атакував передмістя Харкова. Попередньо, є постраждалі. Бригади медиків уже працюють на місці. Встановлюємо всі обставини", – написав посадовець.

Росія атакувала передмістя Харкова: є постраждалі

Скриншот повідомлення

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Станом на 09:35 було відомо, що поранень зазнали три жінки: вони отримують медичну допомогу.

Росія атакувала передмістя Харкова: є постраждалі

Скриншот повідомлення

Місцеві пабліки писали, що місто Росія атакує "Бандеролями".

Вже після повідомлення Синєгубова про атаку, о 09:26 у Повітряних силах повідомили про БпЛА на Харків з півночі.

 

Росія атакувала передмістя Харкова: є постраждалі

Скриншот повідомлення

А про "Бандеролі", якими росіяни атакували місто та область, у ПС повідомляли незадовго до 9 години ранку.

Росія атакувала передмістя Харкова: є постраждалі

Скриншот повідомлень

Як повідомляв OBOZ.UA, 5 жовтня Росія вдарила по Харкову КАБами.  Тоді ворог влучив у житловий будинок у Слобідському районі міста,  відомо про шістьох загиблих людей і 59 поранених.

Того ж дня  окупанти атакували дроном заправку в Київському районі міста.

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