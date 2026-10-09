Росія атакувала передмістя Харкова: є постраждалі

Росія продовжує тероризувати Харківщину. Вранці 9 жовтня ворог атакував передмістя облцентру.

Відео дня

Постраждали три жінки. Про атаку повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Що відомо про атаку

Про удари ворога по передмістю Харкова Синєгубов повідомив о 09:19.

"Ворог атакував передмістя Харкова. Попередньо, є постраждалі. Бригади медиків уже працюють на місці. Встановлюємо всі обставини", – написав посадовець.

Станом на 09:35 було відомо, що поранень зазнали три жінки: вони отримують медичну допомогу.

Місцеві пабліки писали, що місто Росія атакує "Бандеролями".

Вже після повідомлення Синєгубова про атаку, о 09:26 у Повітряних силах повідомили про БпЛА на Харків з півночі.

РЕКЛАМА

А про "Бандеролі", якими росіяни атакували місто та область, у ПС повідомляли незадовго до 9 години ранку.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, 5 жовтня Росія вдарила по Харкову КАБами. Тоді ворог влучив у житловий будинок у Слобідському районі міста, відомо про шістьох загиблих людей і 59 поранених.

Того ж дня окупанти атакували дроном заправку в Київському районі міста.