Росія атакувала підприємство в Чернігові: є жертва, кількість постраждалих зросла до 25

У пʼятницю, 23 жовтня, у Чернігові внаслідок російської атаки на одне з міських підприємств загинула людина, ще 25 людей постраждалих. Двоє поранених потребують госпіталізації, ще двом медики надають екстрену допомогу.

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Про це повідомляє начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинської. Ворожий безпілотник упав на територію підприємства в північній частині міста.

Спочатку повідомлялося про атаку на термінал "Нової пошти", однак згодом інформацію уточнили. Також зафіксовано падіння БпЛА на територію одного з підприємств Чернігова.

Унаслідок удару об’єкт зазнав руйнувань. Попередньо, під завалами могли перебувати люди.

Станом на 15:21 відомо, що кількість постраждалих унаслідок російської атаки зросла до 25 людей.

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Одна людина загинула, 8 постраждалих доправили до лікарні, ще 16 отримали допомогу на місці.

Також у ніч проти 23 жовтня російські війська знову атакували Україну. Для ударів противник задіяв 176 дронів різних типів.

Головні історії дня

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що російські війська щонайменше двічі атакували Чернігів. Вдень вони завдали удару по складському приміщенню, є постраждалі, під завалами можуть залишатися люди.