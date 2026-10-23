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Росія атакувала підприємство в Чернігові: є жертва, кількість постраждалих зросла до 25

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 хв
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Росія атакувала підприємство в Чернігові: є жертва, кількість постраждалих зросла до 25
Рятувальник ліквідує пожежу. Джерело: ДСНС Чернігівщини.

У пʼятницю, 23 жовтня, у Чернігові внаслідок російської атаки на одне з міських підприємств загинула людина, ще 25 людей постраждалих. Двоє поранених потребують госпіталізації, ще двом медики надають екстрену допомогу.

Про це повідомляє начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинської. Ворожий безпілотник упав на територію підприємства в північній частині міста.

Росія атакувала підприємство в Чернігові: є жертва, кількість постраждалих зросла до 25

Ліквідація. Джерело: ДСНС Чернігівщини.

Спочатку повідомлялося про атаку на термінал "Нової пошти", однак згодом інформацію уточнили. Також зафіксовано падіння БпЛА на територію одного з підприємств Чернігова.

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Росія атакувала підприємство в Чернігові: є жертва, кількість постраждалих зросла до 25

Пожежа. Джерело: ДСНС Чернігівщини.

Унаслідок удару об’єкт зазнав руйнувань. Попередньо, під завалами могли перебувати люди.

Росія атакувала підприємство в Чернігові: є жертва, кількість постраждалих зросла до 25

Рятувальники ліквідують наслідки обстрілу РФ. Джерело: ДСНС Чернігівщини.

Станом на 15:21 відомо, що кількість постраждалих унаслідок російської атаки зросла до 25 людей.

Росія атакувала підприємство в Чернігові: є жертва, кількість постраждалих зросла до 25

Ліквідація наслідків обстрілу. Джерело: ДСНС Чернігівщини.

Одна людина загинула, 8 постраждалих доправили до лікарні, ще 16 отримали допомогу на місці.

Росія атакувала підприємство в Чернігові: є жертва, кількість постраждалих зросла до 25

Є постраждалі. Джерело: ДСНС Чернігівщини.

Також у ніч проти 23 жовтня російські війська знову атакували Україну. Для ударів противник задіяв 176 дронів різних типів.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що російські війська щонайменше двічі атакували Чернігів. Вдень вони завдали удару по складському приміщенню, є постраждалі, під завалами можуть залишатися люди.

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