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Росія атакувала південь Одещини: є руйнування, загиблий і постраждала

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read1 хв
687
Росія атакувала південь Одещини: є руйнування, загиблий і постраждала
Росіяни вдарили по Одещині. Джерело: Depositphotos

Увечері у вівторок, 10 листопада, російські війська завдали комбінованого удару по півдню Одеської області. Були пошкоджені обʼєкти інфраструктури та житловий сектор; одна людина загинула, ще одна дістала травм

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Внаслідок атаки РФ пошкоджені триповерховий житловий будинок, шиномонтаж та автомийка.

Під час ворожого обстрілу 69-річний чоловік та 70-річна жінка перебували на зупинці. Цивільний загинув на місці, а жінку госпіталізували у стані середньої тяжкості з множинними травмами. Лікарі надавали потерпілій усю необхідну допомогу.

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"На місцях триває ліквідація наслідків. Мої щирі співчуття рідним загиблого. Постраждалій – якнайшвидшого одужання", – написав Кіпер. 

За даними Одеської обласної прокуратури, російські військові атакували об'єкти цивільної інфраструктури області ракетами, керованими авіабомбами та ударними безпілотниками.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людини (ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України). 

Росія атакувала південь Одещини: є руйнування, загиблий і постраждала

Скриншот повідомлення Одеської обласної прокуратури

Росія атакувала південь Одещини: є руйнування, загиблий і постраждала

Скриншот повідомлення Олега Кіпера в Telegram

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч на 10 листопада російська окупаційна армія завдала ударів по Вінниччині. Ціллю ворога стало цивільне підприємство. Відомо про двох загиблих людей.

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