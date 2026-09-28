Вдень 28 вересня Росія атакувала місто Запоріжжя. Під ударом опинився промисловий об'єкт.

Відео дня

Відомо про щонайменше сімох постраждалих. Про наслідки розповіли очільник Запорізької ОВА Михайло Семікін та голова Ради оборони Запоріжжя Іван Федоров.

Що відомо

Повідомлення про удари ворога по Запоріжжю почали з'являтися невдовзі після 12 години дня.

"Росіяни атакували промисловий обʼєкт Запоріжжя. Наслідки встановлюються", – зазначав Федоров о 12:11.

На місці влучання спалахнула пожежа.

Менше ніж за годину було відомо про щонайменше сімох постраждалих.

"Двоє постраждалих – у важкому стані, ще четверо – у стані середньої тяжкості. Медики надають усю необхідну допомогу людям", – зазначив Семікін.

РЕКЛАМА

ворожий удар припав по підприємству, яке попри все продовжувало працювати. Пізніше в мережі зазначили , що "Удар підступний, без фіксації повітряних загроз в системах", – написав на Facebook Олександр Перцовський.

За його словами, внаслідок російської атаки троє людей важко поранені. Втім, як повідомляють лікарі, без критичного стану для життя. Ще понад 10 осіб отримали легші травмування.

Він зазначив, що на місці в лікарнях поруч перебувають інші колеги, щоб допомогти надати всю необхідну допомогу. Допис Олександра Перцовського Джерело: Скриншот допису

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, зранку Росія атакувала Київ.

Внаслідок атаки пошкоджено офісні будівлі, нежитлові приміщення, АЗС, будинки та кафе.

Постраждали люди.