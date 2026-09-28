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Росія атакувала Запоріжжя, є постраждалі: нові подробиці

Лілія Рагуцька
Лілія Рагуцька
Time to read1 хв
icon 1,0 т.
Росія атакувала Запоріжжя, є постраждалі: нові подробиці
Росія вдарила по Запоріжжю

Вдень 28 вересня Росія атакувала місто Запоріжжя. Під ударом опинився промисловий об'єкт.

Відомо про щонайменше сімох постраждалих. Про наслідки розповіли очільник Запорізької ОВА Михайло Семікін та голова Ради оборони Запоріжжя Іван Федоров.

Що відомо

Повідомлення про удари ворога по Запоріжжю почали з'являтися невдовзі після 12 години дня.

"Росіяни атакували промисловий обʼєкт Запоріжжя. Наслідки встановлюються", – зазначав Федоров о 12:11.

На місці влучання спалахнула пожежа.

Менше ніж за годину було відомо про щонайменше сімох постраждалих.

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Росія атакувала Запоріжжя, є постраждалі: нові подробиці

Росія вдарила по Запоріжжю

"Двоє постраждалих – у важкому стані, ще четверо – у стані середньої тяжкості. Медики надають усю необхідну допомогу людям", – зазначив Семікін.

Росія атакувала Запоріжжя, є постраждалі: нові подробиці

Постраждали люди

Пізніше в мережі зазначили, що ворожий удар припав по підприємству, яке попри все продовжувало працювати.
"Удар підступний, без фіксації повітряних загроз в системах", – написав на Facebook Олександр Перцовський.
За його словами, внаслідок російської атаки троє людей важко поранені. Втім, як повідомляють лікарі, без критичного стану для життя. Ще понад 10 осіб отримали легші травмування. 
Він зазначив, що на місці в лікарнях поруч перебувають інші колеги, щоб допомогти надати всю необхідну допомогу.
 
Допис Олександра ПерцовськогоДжерело: Скриншот допису

Як повідомляв OBOZ.UA, зранку Росія атакувала Київ.

Внаслідок атаки пошкоджено офісні будівлі, нежитлові приміщення, АЗС, будинки та кафе.

Постраждали люди.

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