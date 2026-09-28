Росія атакувала Запоріжжя, є постраждалі: нові подробиці
Вдень 28 вересня Росія атакувала місто Запоріжжя. Під ударом опинився промисловий об'єкт.
Відомо про щонайменше сімох постраждалих. Про наслідки розповіли очільник Запорізької ОВА Михайло Семікін та голова Ради оборони Запоріжжя Іван Федоров.
Що відомо
Повідомлення про удари ворога по Запоріжжю почали з'являтися невдовзі після 12 години дня.
"Росіяни атакували промисловий обʼєкт Запоріжжя. Наслідки встановлюються", – зазначав Федоров о 12:11.
На місці влучання спалахнула пожежа.
Менше ніж за годину було відомо про щонайменше сімох постраждалих.
"Двоє постраждалих – у важкому стані, ще четверо – у стані середньої тяжкості. Медики надають усю необхідну допомогу людям", – зазначив Семікін.
Як повідомляв OBOZ.UA, зранку Росія атакувала Київ.
Внаслідок атаки пошкоджено офісні будівлі, нежитлові приміщення, АЗС, будинки та кафе.
Постраждали люди.
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