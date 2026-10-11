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Росія атакувала реактивними дронами Івано-Франківськ: загинули троє людей, є руйнування. Фото та відео

Анна ПавловаАнна Павлова
Time to read2 хв
icon 8,7 т.
Росія атакувала реактивними дронами Івано-Франківськ: загинули троє людей, є руйнування. Фото та відео
11 жовтня Росія атакувала Івано-Франківськ

Попри голосні заяви про чергове "перемир'я", країна-терорист РФ не припиняє своїх атак по містах України. У неділю, 11 жовтня, росіяни, зокрема, атакували Івано-Франківськ.

Внаслідок цинічного удару реактивними БПЛА у місті є загиблі. Про це повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Станом на 21:41 мер міста Руслан Марцінків повідомив, що внаслідок удару по Івано-Франківську загинули троє військовослужбовців. 

Росія атакувала реактивними дронами Івано-Франківськ: загинули троє людей, є руйнування. Фото та відео

Росія атакувала реактивними дронами Івано-Франківськ. Джерело: www.facebook.com/ruslan.martsinkiv

Росія атакувала реактивними дронами Івано-Франківськ: загинули троє людей, є руйнування. Фото та відео

Внаслідок атаки загинуло троє людей. Джерело: www.facebook.com/ruslan.martsinkiv

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Станом на 20:53 стало відомо, що поранений внаслідок російської атаки чоловік помер у лікарні. Загалом відомо про 3 загиблих.

"Внаслідок атаки БПЛА загинули двоє людей, ще одна людина травмована. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Постраждалому – одужання", – розповіла Онищук.

Окрім того, за словами чиновниці, внаслідок атаки пошкоджено одну будівлю. Інформація про інші можливі пошкодження уточнюється. На місці працюють відповідні служби та фахівці.

"Якщо ви виявили уламки безпілотника чи інші підозрілі предмети – не наближайтеся до них, не торкайтеся та не намагайтеся самостійно переміщати. Негайно повідомте про знахідку екстрені служби. Під час повітряної тривоги не залишайтеся на вулиці. Це правила безпеки, які можуть зберегти життя", – наголосила Онищук.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків також підтвердив інформацію щодо атаки. Він зазначив, що було пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Росія атакувала реактивними дронами Івано-Франківськ: загинули троє людей, є руйнування. Фото та відео

РФ атакувала Івано-Франківськ 11 жовтня. Джерело: Скріншот

"Саме зараз знаходжусь на місці, де є пошкодження після ворожої атаки. Наші служби вже працюють на місці. Допоможемо закрити вибиті вікна. Відзавтра постраждалі мешканці та підприємці зможуть подавати заяви на допомогу в ЦНАПі – через єВідновлення та міську програму. На жаль, стало відомо, що є 3 загиблих та 1 поранений", – написав пізніше Марцінків.

Росія атакувала реактивними дронами Івано-Франківськ: загинули троє людей, є руйнування. Фото та відео

Росія атакувала реактивними дронами Івано-Франківськ. Джерело: www.facebook.com/ruslan.martsinkiv

Росія атакувала реактивними дронами Івано-Франківськ: загинули троє людей, є руйнування. Фото та відео

Внаслідок атаки загинуло троє людей. Джерело: www.facebook.com/ruslan.martsinkiv

Росія атакувала реактивними дронами Івано-Франківськ: загинули троє людей, є руйнування. Фото та відео

Атака по Івано-Франківську 11 жовтня. Джерело: Скріншот

Варто зазначити, що за останні дні це вже друга атака росіян по місту. Окупаційна армія РФ ввечері 8 жовтня також обстріляла Прикарпаття. В Івано-Франківську через падіння уламків безпілотника виникла пожежа. Було відомо про одну жертву.

Нагадаємо, що у ніч проти 11 жовтня російські війська не припиняли атак по Україні. Для ударів противник задіяв 116 безпілотників. Сили ППО знешкодили 94 цілі.

Як повідомляв OBOZ.UA, Росія планує відключити від енергосистеми три українські АЕС – Рівненську, Хмельницьку та Південноукраїнську, а також намагається створити умови для скорочення електропостачання Києва, Харкова й Одеси до 90%. Під загрозою також опалення, водопостачання та каналізація у великих містах.

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