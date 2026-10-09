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Росія атакувала Рівненщину: постраждала багатодітна родина, п'ятеро поранених. Фото

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read1 хв
icon 1,2 т.
Росія атакувала Рівненщину: постраждала багатодітна родина, п'ятеро поранених. Фото
Російські дрони-камікадзе типу "Шахед". Джерело: ілюстраційне фото ГУР МО

На півночі Рівненської області внаслідок ворожого обстрілу постраждала багатодітна родина, дім якої було пошкоджено. Поранення отримали п'ятеро цивільних (зокрема 10-річна дитина).

Вона госпіталізована у важкому стані. Про це ввечері в п'ятницю, 9 жовтня, повідомив у Telegram начальник обласної державної (військової) адміністрації Олександр Коваль.

Чиновник показав фото приватного будинку, який зачепила чергова російська атака. Коваль не уточнив, у якому саме населеному пункті це відбулося.

"Дав доручення профільному департаменту тримати ситуацію під постійним контролем. При потребі транспортувати поранену дитину до обласної лікарні... З керівником громади перебуваю на зв'язку. Він на місці події. Громада готує надання постраждалим необхідної допомоги", – заявив голова ОДА.

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На Рівненщині пошкоджено житловий будинок внаслідок російського обстрілу. Джерело: Telegram-канал Олександра Коваля

Як писав OBOZ.UA:

– У ніч проти 9 жовтня російські війська запустили по Україні 136 безпілотників. Сили ППО знешкодили 114 ворожих цілей.

– Вранці в п'ятницю держава-агресор атакувала передмістя Харкова "Бандеролями". Поранень зазнали три жінки.

– У Бучанському районі Київської області внаслідок російської атаки сталась пожежа в складських приміщеннях. Загалом на Київщині 9 жовтня було пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, автомобілі, офіси, дитячий садок. Ще два об'єкти – приватний будинок і вантажний автомобіль – знищено. Дев'ять людей травмовано, одна жінка загинула.

– У Запоріжжі вранці противник бив по житловій забудові, один із прильотів стався біля багатоповерхівки, інший – біля закладу позашкільної освіти. Загинув 50-річний чоловік, 14 осіб поранені (серед них дитина та поліцейський).

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