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Росія атакувала садибну забудову Запоріжжя: є руйнування, загинула ціла родина

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 хв
2,6 т.
Росія атакувала садибну забудову Запоріжжя: є руйнування, загинула ціла родина
БПЛА. Джерело: ua.depositphotos.com

Російські війська завдали удару по Запоріжжю, влучивши у приватний будинок. Атака забрала життя двох людей – подружжя, яке перебувало в оселі.

Внаслідок російського обстрілу загинули 37-річний чоловік та 38-річна жінка. Про це повідомляє очільник Запорізькоїобласної військової адміністрації.

"Росія вбила родину своїм ударом", – повідомив він.

Росія атакувала садибну забудову Запоріжжя: є руйнування, загинула ціла родина

Запоріжжя. Джерело: DeepState.

Удар припав на приватну житлову забудову міста. Внаслідок влучання будинок зазнав пошкоджень. Інформація про інші наслідки атаки уточнюється.

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Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 18 жовтня російські війська атакували Запоріжжя. Внаслідок влучання у житловий будинок загинула молода жінка, ще двоє людей, зокрема, дитина, зазнали поранень.

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