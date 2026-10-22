Росія атакувала садибну забудову Запоріжжя: є руйнування, загинула ціла родина
Російські війська завдали удару по Запоріжжю, влучивши у приватний будинок. Атака забрала життя двох людей – подружжя, яке перебувало в оселі.
Внаслідок російського обстрілу загинули 37-річний чоловік та 38-річна жінка. Про це повідомляє очільник Запорізькоїобласної військової адміністрації.
"Росія вбила родину своїм ударом", – повідомив він.
Удар припав на приватну житлову забудову міста. Внаслідок влучання будинок зазнав пошкоджень. Інформація про інші наслідки атаки уточнюється.
Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 18 жовтня російські війська атакували Запоріжжя. Внаслідок влучання у житловий будинок загинула молода жінка, ще двоє людей, зокрема, дитина, зазнали поранень.
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