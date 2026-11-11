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Росія атакувала Салтівський район Харкова: двоє людей загинули, є руйнування. Фото

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read1 хв
2,0 т.
Російський дрон атакував Харків
Російський дрон атакував Харків. Джерело: пресслужба ДСНС

Російські війська вдень у середу, 11 листопада, запустили реактивний "Шахед" по Салтівському району Харкова. Внаслідок атаки дві людини загинули, троє (зокрема дитина) постраждали.

Про ворожий обстріл повідомив у Telegram міський голова Ігор Терехов. Ударний БпЛА влучив у дорожнє покриття, уточнили пресслужби ДСНС та Національної поліції.

Росія атакувала Салтівський район Харкова: двоє людей загинули, є руйнування. Фото

На місці працювали екстрені служби. Джерело: пресслужба ДСНС

Що відомо про наслідки обстрілу

Внаслідок удару реактивного безпілотника загорівся цивільний легковий автомобіль. Всередині транспортного засобу перебували водій і пасажир. Вони загинули на місці інциденту.

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Окрім цього, було пошкоджено інші автомобілі. Вибухова хвиля потрощила вікна у житловій багатоповерхівці неподалік. Рятувальники обстежили пошкоджені квартири, а також оперативно ліквідували пожежу.

Потерпілих троє: поранення склом отримав чоловік, а 38-річна жінка та 12-річна дівчинка зазнали гострої реакції на стрес. Усі отримали необхідну медичну допомогу; також людей підтримували психологи ДСНС.

Росія атакувала Салтівський район Харкова: двоє людей загинули, є руйнування. Фото

Автівка, пошкоджена внаслідок вибуху. Джерело: пресслужба Нацполу

Росія атакувала Салтівський район Харкова: двоє людей загинули, є руйнування. Фото

Автівка, пошкоджена внаслідок вибуху. Джерело: пресслужба Нацполу

Росія атакувала Салтівський район Харкова: двоє людей загинули, є руйнування. Фото

Машина загорілася. Джерело: пресслужба Нацполу

Росія атакувала Салтівський район Харкова: двоє людей загинули, є руйнування. Фото

Жертвами ворожої атаки стали дві особи. Джерело: пресслужба Нацполу

Росія атакувала Салтівський район Харкова: двоє людей загинули, є руйнування. Фото

Люди загинули на місці обстрілу. Джерело: пресслужба Нацполу

Росія атакувала Салтівський район Харкова: двоє людей загинули, є руйнування. Фото

Ще три особи постраждали. Джерело: пресслужба Нацполу

Росія атакувала Салтівський район Харкова: двоє людей загинули, є руйнування. Фото

Багатоповерхівка в Харкові, пошкоджена вибухом. Джерело: пресслужба ДСНС

Росія атакувала Салтівський район Харкова: двоє людей загинули, є руйнування. Фото

Наслідки російського дронового удару. Джерело: пресслужба ДСНС

"Поліцейські документують наслідки воєнного злочину та вилучають речові докази", – інформували правоохоронці.

Кримінальне провадження буде розслідуватися за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Росія атакувала Салтівський район Харкова: двоє людей загинули, є руйнування. Фото

Ворог скоїв черговий воєнний злочин. Джерело: пресслужба ДСНС

Росія атакувала Салтівський район Харкова: двоє людей загинули, є руйнування. Фото

РФ атакувала Харків 11 листопада 2026 року. Джерело: пресслужба ДСНС

Як писав OBOZ.UA, вдень 11 листопада РФ завдала ударів по Полтаві й області. У місті зафіксовано влучання на території приватного підприємства, де виникла пожежа; також пошкоджень зазнав житловий будинок. Ще один ворожий БпЛА влучив в об'єкт інфраструктури в Карлівській громаді.

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