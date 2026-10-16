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Росія атакувала ТРЦ у Сумах: постраждали троє людей. Фото

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 хв
icon 1,2 т.
Росія атакувала ТРЦ у Сумах: постраждали троє людей. Фото
Наслідки удару по ТЦ. Джерело: Суспільне Суми.

У Сумах унаслідок російського удару по торгово-розважальному центру постраждали троє жінок. Наймолодшій із них 20 років, ще двом – 21 та 39 років.

У торгово-розважальний центр влучив російський безпілотник типу "Молнія". Про це повідомляє "Суспільне Суми".

Росія атакувала ТРЦ у Сумах: постраждали троє людей. Фото

ТЦ після удару безпілотника. Джерело: Суспільне Суми.

Як зазначив виконувач обов’язків міського голови Артем Кобзар, удар міг бути завданий із застосуванням шрапнелі.

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Ситуація в Напрямку Сум. Джерело: DeepState.

Також 8 жовтня російська окупаційна армія атакувала Суми далекобійною реактивною артилерію. Внаслідок російської атаки одна людина загинула, а також четверо поранені.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що російські військові продовжують завдавати ударів по мирному населенню країни. Ввечері вівторка, 6 жовтня, серед іншого, росіяни атакували місто Суми, через що одна людина загинула, також відомо про поранених містян.

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