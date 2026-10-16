Росія атакувала ТРЦ у Сумах: постраждали троє людей. Фото

У Сумах унаслідок російського удару по торгово-розважальному центру постраждали троє жінок. Наймолодшій із них 20 років, ще двом – 21 та 39 років.

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У торгово-розважальний центр влучив російський безпілотник типу "Молнія". Про це повідомляє "Суспільне Суми".

Як зазначив виконувач обов’язків міського голови Артем Кобзар, удар міг бути завданий із застосуванням шрапнелі.

Також 8 жовтня російська окупаційна армія атакувала Суми далекобійною реактивною артилерію. Внаслідок російської атаки одна людина загинула, а також четверо поранені.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що російські військові продовжують завдавати ударів по мирному населенню країни. Ввечері вівторка, 6 жовтня, серед іншого, росіяни атакували місто Суми, через що одна людина загинула, також відомо про поранених містян.

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