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Росія атакувала центр Слов'янська: п'ятеро постраждалих, серед них – двоє хлопчиків і дівчина. Фото

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 хв
1,4 т.
Росія атакувала центр Слов'янська: п'ятеро постраждалих, серед них – двоє хлопчиків і дівчина. Фото
Ворог атакував Слов'янськ. Джерело: t.me/slv_vca

Увечері середи, 21 жовтня, російські окупаційні війська завдали удару по центру Слов'янська, Донецької області. Внаслідок атаки постраждали щонайменше восьмеро людей, серед яких двоє дітей.

Також поранення отримала 18-річна дівчина. Про це Слов'янська міська військова адміністрація та очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Що відомо про терор РФ

"21 жовтня, близько 17:00 ворог вкотре вдарив по центру міста. Влучання сталися поблизу багатоповерхових будинків", – поінформував начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

Росія атакувала центр Слов'янська: п'ятеро постраждалих, серед них – двоє хлопчиків і дівчина. Фото

Ворог атакував Слов'янськ. Джерело: t.me/slv_vca

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Він додав, що станом на 18:21 відомо про п’ятьох постраждалих. Серед поранених – двоє хлопчиків віком 7 і 13 років, а також дівчина, яка лише позавчора відсвяткувала своє 18-річчя.

Станом на 20:23 стало відомо про вісім постраждалих, внаслідок кількох ударів ворога впродовж доби.

"Щонайменше 8 людей поранені внаслідок сьогоднішніх російських ударів по Слов’янську. Серед постраждалих – двоє дітей, хлопчики 7 і 13 років", – написав Філашкін.

За його словами, упродовж дня російські війська неодноразово обстрілювали місто, застосовуючи, зокрема, керовані авіабомби та FPV-дрони. Унаслідок атак пошкоджено шість багатоквартирних будинків, готель, магазин і три автомобілі. Ще п’ять автівок повністю знищені.

Посадовець додав, що найбільше занепокоєння викликає те, що серед постраждалих є діти та закликав населення евакуйовуватися.

"Евакуюйтеся до більш безпечних регіонів України. Жоден дім і жодні обставини не варті дитячого життя", – наголосив Філашкін.

Росія атакувала центр Слов'янська: п'ятеро постраждалих, серед них – двоє хлопчиків і дівчина. Фото

Карта. Джерело: deepstatemap.live

Нагадаємо, 21 жовтня російський дрон атакував Чортків Тернопільської області. Поранення дістали троє людей, зокрема двоє дітей 2010 року народження. На території приватного домогосподарства спалахнула пожежа.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що російські війська атакували торговельний заклад мережі "Метро" в Рівному та житловий сектор. В одному з будинків виникла пожежа, яку згодом локалізували. За даними начальника Рівненської ОВА Олександра Коваля, обійшлося без постраждалих.

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