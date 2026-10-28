Росія атакувала цивільне підприємство на Рівненщині: спалахнула пожежа, загинула людина. Фото

Увечері 28 жовтня російські війська атакували цивільне підприємство в Сарненському районі Рівненської області. Унаслідок удару загинув 42-річний чоловік, виникла пожежа.

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Про це у Telegram повідомили начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль та Національна поліція України. Він опублікував відповідне фото наслідків атаки.

Наслідки російської атаки

Загиблий був жителем Хмельницької області. Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджено транспортні засоби, які перебували на території підприємства та поблизу нього, а також житлові будинки неподалік.

На місці події працювали рятувальники, які ліквідували пожежу. Правоохоронці забезпечують охорону території та з’ясовують обставини російського удару.

Вибухотехніки поліції обстежили місце атаки й вилучили уламки ворожого безпілотника.

Слідчі Служби безпеки України за процесуального керівництва прокуратури документують обставини атаки. Кримінальне провадження розслідують за ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.

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Інші російські атаки по Україні

28 жовтня російські війська атакували Харків, унаслідок чого загинула людина та є постраждалі. Удар припав на Основ’янський район міста, де після влучання бойового безпілотника спалахнула пожежа.

За інформацією міського голови Ігоря Терехова та очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, внаслідок атаки також постраждали четверо людей. На місці працювали екстрені служби.

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Як писав OBOZ.UA, російські війська атакували Павлоград на Дніпропетровщині ударним безпілотником. Унаслідок атаки загинула людина, а серед поранених були двоє 10-річних дівчаток. Також згорів автомобіль, пошкоджень зазнали кілька багатоповерхівок і магазин.