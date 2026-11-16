Росія атакувала цивільну інфраструктуру Одещини: є постраждалі

В Україні проведуть масштабний перерахунок пенсій: на скільки та коли підвищать

Нове масштабне "велике будівництво" в Україні: що хочуть побудувати в обхід Росії

"Було десять прильотів": окупанти поскаржились на атаку на Кримський міст, рух перекрито. Відео

Бізнес не хоче підвищувати зарплати працівникам: українцям у Польщі розповіли, що відбувається на ринку праці

Сили оборони відмінусували 2 560 окупантів, 6 засобів ППО та майже 800 одиниць автотехніки армії РФ за добу – Генштаб

Ірина Федишин вийшла на зв'язок після втрати доньки та відповіла критикам, які дорікнули їй за "занадто швидке" повернення до роботи

Росія скористалась обмеженням Starshield для атак на Україну: в ISW вказали на загрози

Українцям роздаватимуть по майже 13 тис. грн: хто може отримати гроші та які умови

Київ вранці зупинився в заторах: де найважча ситуація. Мапа, відео

"За столом сидять потрібні люди": Келлог оцінив шанси на завершення війни в Україні після перемовин в Абу-Дабі