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Росія атакувала цивільну інфраструктуру Одещини: є постраждалі

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read1 хв
342
Росія атакувала цивільну інфраструктуру Одещини: є постраждалі
Російський дрон, ілюстративне фото

Вдень у понеділок, 16 листопада, російські окупаційні війська завдали серії ударів по Одещині. Під удар потрапила цивільна інфраструктура області.

Внаслідок удару постраждало двоє осіб. Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер

Що відомо

Росія атакувала цивільну інфраструктуру Одещини. Зокрема, під удар потрапили підприємства агрологістики та пакувальної промисловості, зазначив Кіпер.

"Ворог завдав серію ударів по обʼєктах цивільної інфраструктури області. На цю хвилину відомо про двох постраждалих", – написав керівник Одеської ОВА.

На місцях наразі працюють всі відповідні служби. Наслідки атаки уточнюються.

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