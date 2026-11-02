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Росія атакувала Україну майже 200 дронів, сили ППО збили 154 з них: наслідки ворожих ударів. Фото і відео

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read2 хв
390
атака шахедів
Робота мобільної вогневої групи під час атаки "Шахедів". Джерело: МОУ

У ніч проти 2 листопада російські війська знову атакували Україну. Для ударів противник задіяв 193 БпЛА різних типів.

Сили ППО знешкодили 154 цілі, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України. OBOZ.UA зібрав дані щодо наслідків російських атак.

Перебіг та наслідки атаки ворога 

У ніч проти  2 листопада (з 18:00 1 листопада) противник атакував 193 ударними БпЛА типу "Шахед" (75 із них – реактивні), "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ (РФ), тимчасово окуповані  Донецьк та Крим – Гвардійське.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 154 ворожий БпЛА  різних типів (58 із них – реактивні).

Понад 6 ударних безпілотників на момент зведення залишалися у повітрі.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 26 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

Росія атакувала Україну майже 200 дронів, сили ППО збили 154 з них: наслідки ворожих ударів. Фото і відео

Результати бойової роботи сил ППО у ніч проти 2 листопада

Одеська область

Унаслідок нічних ударів по Одесі постраждали четверо людей.

Під ударом опинилися об’єкти інфраструктури. Пошкоджено два житлові будинки та гараж. Вибуховою хвилею вибило вікна в сусідніх оселях.

Кіровоградська область

У Кропивницькому рятувальники ліквідували пожежу, спричинену російською атакою. Вчора ввечері внаслідок атаки РФ сталася пожежа на одному з об’єктів транспортної інфраструктури обласного центру.

Росія атакувала Україну майже 200 дронів, сили ППО збили 154 з них: наслідки ворожих ударів. Фото і відео

У Кропивницькому ворог вдарив по об'єкту транспортної інфраструктури

Росія атакувала Україну майже 200 дронів, сили ППО збили 154 з них: наслідки ворожих ударів. Фото і відео

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У Кропивницькому ворог вдарив по об'єкту транспортної інфраструктури

Підрозділ ДСНС працював під постійною загрозою повторних обстрілів. Наразі пожежу ліквідовано.

Минулося без загиблих та постраждалих.

Дніпропетровська область

Майже 30 разів ворог атакував Нікопольщину безпілотниками та артилерією.

Потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська і Червоногригорівська громади. Понівечені приватні оселі, інфраструктура.У стані середньої тяжкості до лікарні доправили 57-річного чоловіка.

Як повідомляв OBOZ.UA, 1 листопада російський безпілотник атакував територію гуртожитку професійного училища у Козятинській громаді на Вінниччині. Внаслідок удару загинули двоє людей. За уточненою інформацією, це 13-річна дівчинка та жінка, яка померла в реанімації.

Ще четверо осіб, серед яких дві п'ятирічні дівчинки та 16-річний хлопець, отримали травми середньої тяжкості. Також госпіталізували 24-річного чоловіка з легкими травмами.

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