Росія атакувала Україну ракетами та 140 дронами, сили ППО знешкодили 115 цілей: наслідки ворожих ударів

У ніч проти 26 жовтня російські війська знову атакували Україну. Для ударів противник задіяв 4 ракети та 140 дронів різних типів.

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Сили ППО знешкодили 115 цілей, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України. OBOZ.UA зібрав дані щодо наслідків російських атак.

Атака Росії 26 жовтня

У ніч проти 26 жовтня (з 18:00 25 жовтня) противник атакував 1 протирадіолокаційною ракетою Х-31П, 3 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з ТОТ Запорізької та Херсонської областей та 140 ударними БпЛА типу "Шахед" (70 із них – реактивні), "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Шаталове, Міллерове (РФ), ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 112 ворожих БпЛА різних типів (56 із них – реактивні).

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

На момент публікації зведення атака ворога ще тривала.

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Чернігівська область

Унаслідок російських атак в області постраждали дві людини.

У Прилуцькому районі росіяни атакували ангар приватного підприємства. Травмовано чоловіка.

На Новгород-Сіверщині загорілася будівля зерносховища. Постраждала жінка.

На Корюківщині виникла масштабна пожежа складського приміщення.

У Чернігівському районі горіла суха рослинність.

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Запорізька область

Серед ночі окупанти завдали ударів по Запоріжжю.

Внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки, автомобілі та комерційна будівля. На місці одного з влучань виникла пожежа.

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Станом на 7 годину ранку було відомо про чотирьох постраждалих: двох жінок віком 22 та 30 років і двох чоловіків – 40 та 61 рік.

Миколаївська область

25 та у ніч проти 26 жовтня вночі ворог атакував область ударними БпЛА типу "Шахед". Минулося без постраждалих.

По селу Лупареве Галицинівської громади Миколаївського району окупанти вдарили FPV-дроном. Пошкоджено два автомобілі. Без постраждалих.

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Дніпропетровська область

Понад 10 разів ворог атакував Нікопольщину безпілотниками.

Били загарбники по райцентру, Марганецькій, Червоногригорівській та Покровській громадах. Понівечені багатоповерхівка та адмінбудівля.

Всюди минулося без постраждалих.

Як повідомляв OBOZ.UA, вранці 25 жовтня росіяни вдарили по "Епіцентру" у Полтаві. Спалахнула пожежа. Постраждала 52-річна жінка.

Упродовж тієї ж доби окупанти також вдарили по об'єктах мережі у Харкові, Запоріжжі та Вінниці.