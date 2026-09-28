28 вересня російські війська атакували відділення логістичної компанії у Синельниковому на Дніпропетровщині. Унаслідок удару одна людина загинула, ще троє дістали поранень, серед них – 15-річний хлопець.

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Про це у Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Неповнолітній постраждалий перебуває в лікарні у важкому стані.

Що відомо про наслідки атаки

Унаслідок ворожого удару на об'єкті спалахнула пожежа, яку вогнеборці вже успішно локалізували.

На місці влучання триває пошуково-рятувальна операція. Раніше голова Дніпропетровської ОВА повідомляв, що троє людей після атаки не виходили на зв'язок.

Росія регулярно атакує Дніпропетровщину

28 вересня російські війська атакували середмістя Дніпра, внаслідок чого було пошкоджено бізнес-центр і виникла пожежа. За попередньою інформацією, є постраждалі, а всередині будівлі могли залишатися заблоковані люди.

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На місце удару оперативно прибули екстрені служби, які почали ліквідовувати наслідки атаки та перевіряти будівлю. Інформація про кількість постраждалих і масштаби пошкоджень на той момент уточнювалася.

Раніше Росія влаштувала комбіновану атаку на Дніпропетровщину. Під ударом опинилися Дніпро, Кривий Ріг і Павлоград, де окупанти застосували ударні безпілотники та ракети, внаслідок чого були пошкоджені промислові підприємства й виникли пожежі.

Головні історії дня

Як писав OBOZ.UA, в лікарні помер 20-річний юнак, який дістав тяжкі поранення під час російської атаки на Дніпро 3 вересня. Понад два тижні медики боролися за його життя, однак травми виявилися надто тяжкими.