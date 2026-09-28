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Росія атакувала відділення логістичної компанії на Дніпропетровщині: сталась пожежа, є жертва і постраждалі

Даниїл Борщ
Даниїл Борщ
Time to read1 хв
icon 334
Росія атакувала відділення логістичної компанії на Дніпропетровщині: сталась пожежа, є жертва і постраждалі
Російські війська атакували відділення логістичної компанії у Синельниковому
Джерело: Арміяinform

28 вересня російські війська атакували відділення логістичної компанії у Синельниковому на Дніпропетровщині. Унаслідок удару одна людина загинула, ще троє дістали поранень, серед них – 15-річний хлопець.

Про це у Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Неповнолітній постраждалий перебуває в лікарні у важкому стані.

Що відомо про наслідки атаки

Унаслідок ворожого удару на об'єкті спалахнула  пожежа, яку вогнеборці вже успішно локалізували.

Росія атакувала відділення логістичної компанії на Дніпропетровщині: сталась пожежа, є жертва і постраждалі

Допис Олександр Ганжі в Telegram

Джерело: Скриншот

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На місці влучання триває пошуково-рятувальна операція. Раніше голова Дніпропетровської ОВА повідомляв, що троє людей після атаки не виходили на зв'язок.

Росія атакувала відділення логістичної компанії на Дніпропетровщині: сталась пожежа, є жертва і постраждалі

Допис Олександр Ганжі в Telegram

Джерело: Скриншот

Росія регулярно атакує Дніпропетровщину

28 вересня російські війська атакували середмістя Дніпра, внаслідок чого було пошкоджено бізнес-центр і виникла пожежа. За попередньою інформацією, є постраждалі, а всередині будівлі могли залишатися заблоковані люди.

На місце удару оперативно прибули екстрені служби, які почали ліквідовувати наслідки атаки та перевіряти будівлю. Інформація про кількість постраждалих і масштаби пошкоджень на той момент уточнювалася.

Раніше Росія влаштувала комбіновану атаку на Дніпропетровщину. Під ударом опинилися Дніпро, Кривий Ріг і Павлоград, де окупанти застосували ударні безпілотники та ракети, внаслідок чого були пошкоджені промислові підприємства й виникли пожежі.

Як писав OBOZ.UA, в лікарні помер 20-річний юнак, який дістав тяжкі поранення під час російської атаки на Дніпро 3 вересня. Понад два тижні медики боролися за його життя, однак травми виявилися надто тяжкими.

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