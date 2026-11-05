Росія атакувала Вінниччину: сталась пожежа, є постраждалі

Вдень 5 листопада окупаційна армія Росії завдала ударів по Вінницькій області. Внаслідок обстрілу сталася пожежа.

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Поранення середнього ступеня тяжкості отримали двоє мирних жителів. Про це повідомили у Вінницькій міській раді.

Наслідки обстрілу

За інформацією міського голови Сергія Моргунова, зафіксовано влучання на території громади, суміжної з Вінницею. На місці атаки виникла пожежа. Працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків удару.

До однієї з лікарень міста доправили двох людей у стані середньої тяжкості. Вони отримують необхідну медичну допомогу.

Місцеві жителі в соціальних мережах повідомили, що після вибухів в одному з районів Вінниці здійнявся стовп диму. Моніторингові канали повідомляли, що російські війська застосували для удару по регіону реактивні безпілотники "Герань-5".

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Нагадаємо, у ніч на 5 листопада окупаційна армія Росії завдала серії ударів по Київській області. Цього разу ціллю атаки ворога стала логістична інфраструктура столичного регіону.

Крім того, 5 листопада російська окупаційна армія продовжила тероризувати Дніпропетровську область обстрілами. Наслідки ворожих атак зафіксовано в місті Дніпро та Самарі.

Як писав OBOZ.UA, 4 листопада російська терористична армія завдала нової серії ударів по Одеській області. Цього разу ціллю атаки стали складські приміщення, постраждали двоє людей.

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