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Росія атакувала Запоріжжя і область: є загиблі і поранені

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read1 хв
492
Росія атакувала Запоріжжя і область: є загиблі і поранені
Рятувальники на місцях ворожих ударів на Запоріжжі. Джерело: Колаж з архівних фото ДСНС Запоріжжя

Російські війська 16 листопада атакували Запоріжжя та область. Під ударами загарбників опинилися об'єкти цивільної інфраструктури.

Загинули щонайменше двоє людей, є також поранені. Про наслідки російського терору розповів очільник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Що відомо про наслідки російських атак у Запоріжжі та області

Рано вранці Семікін повідомив, що росіяни атакували село Біленьке Запорізького району: ворожий дрон влучив по об'єкту цивільної інфраструктури.

"На жаль, загинув 59-річний чоловік. Щирі співчуття рідним і близьким загиблого", – написав посадовець о 06:13.

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Трохи більш ніж за годину Семікін розповів про новий удар ворога – цього разу по Запоріжжю.

"Загинула жінка, ще двоє людей поранені внаслідок російського удару по Хортицькому району Запоріжжя. Ворог атакував безпілотником об’єкт інфраструктури. Загорівся транспортний засіб. Щирі співчуття рідним і близьким загиблої", – зазначив він.

Який саме об'єкт було атаковано, Семікін тоді не уточнив.

Однак близько 8 години ранку він сповістив про повне перекриття руху мостом імені Преображенського. Він з'єднує місто з островом Хортиця.

"Об’їхати можна через греблю ДніпроГЕС та Вантовий міст. Для вантажівок масою понад 3,5 тонни рух цими маршрутами заборонений.Будь ласка, враховуйте обмеження, плануючи поїздки. Про відновлення руху повідомимо окремо", – зазначив керівник ОВА.

Як повідомляв OBOZ.UA, в ISW заявили, що обмеження для системи Starshield в Україні зіграли на руку Росії. Річ у тім, що російські реактивні дрони летять зі швидкістю, що значно перевищує 161 км/год., при яких українські перехоплювачі втрачають зв'язок з оператором.  

Тож російські війська скористалися ними для ударів по електропідстанціях у низці українських областей, включно з Київщиною, уночі та вранці 15 листопада.

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