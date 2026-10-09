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Росія атакувала Запоріжжя: загинув чоловік, серед поранених – дитина. Фото і відео

Лілія Рагуцька
Лілія Рагуцька
Time to read3 хв
icon 1,8 т.
Росія атакувала Запоріжжя: загинув чоловік, серед поранених – дитина. Фото і відео
Росія вдарила по Запоріжжю

Надранок 9 жовтня російські війська завдали удару по Запоріжжю. Ворог бив по житловій забудові, один з прильотів стався біля багатоповерхівки, інший – біля закладу позашкільної освіти.

Загинув чоловік, семеро людей поранені, серед них – дитина. Про наслідки атаки повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Що відомо про ворожу атаку на Запоріжжя

Щонайменше шість ударів завдав ворог по облцентру вранці у п'ятницю.

Станом на 06:40 було відомо про одну жертву. За даними Ради оборони Запоріжжя, загинув 50-річний чоловік.

На цю ж годину повідомлялося про щонайменше п'ятьох поранених. Серед них – дитина.

"Ворог атакував житлову забудову. Один з ударів прийшовся поблизу закладу позашкільної освіти. На місцях ударів працюють усі необхідні служби. Постраждалим надається медична допомога", – писав Семікін.

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Росія атакувала Запоріжжя: загинув чоловік, серед поранених – дитина. Фото і відео

Росіяни вдарили по Запоріжжю

Росія атакувала Запоріжжя: загинув чоловік, серед поранених – дитина. Фото і відео

Росіяни вдарили по Запоріжжю

Росія атакувала Запоріжжя: загинув чоловік, серед поранених – дитина. Фото і відео

Росіяни вдарили по Запоріжжю

Росія атакувала Запоріжжя: загинув чоловік, серед поранених – дитина. Фото і відео

Росіяни вдарили по Запоріжжю

Росія атакувала Запоріжжя: загинув чоловік, серед поранених – дитина. Фото і відео

Росіяни вдарили по Запоріжжю

Росія атакувала Запоріжжя: загинув чоловік, серед поранених – дитина. Фото і відео

Росіяни вдарили по Запоріжжю

Трохи більше ніж за десять хвилин потому він також показав світлини з розбомбленої квартири, зазначивши: "Парамедики разом із рятувальниками надали допомогу пораненій жінці у постраждалій від ворожої атаки багатоповерхівці. Її стан не тяжкий. Постраждалу передали бригаді екстреної медичної допомоги".

Росія атакувала Запоріжжя: загинув чоловік, серед поранених – дитина. Фото і відео

Одна з пошкоджених квартир

Росія атакувала Запоріжжя: загинув чоловік, серед поранених – дитина. Фото і відео

Одна з пошкоджених квартир

Також Семікін показав руйнування, яких зазнав внаслідок ворожого удару міський аклад позашкільної освіти.

Росія атакувала Запоріжжя: загинув чоловік, серед поранених – дитина. Фото і відео

Заклад позашкільної атаки у Запоріжжі після удару РФ

Росія атакувала Запоріжжя: загинув чоловік, серед поранених – дитина. Фото і відео

Заклад позашкільної атаки у Запоріжжі після удару РФ

Росія атакувала Запоріжжя: загинув чоловік, серед поранених – дитина. Фото і відео

Заклад позашкільної атаки у Запоріжжі після удару РФ

Росія атакувала Запоріжжя: загинув чоловік, серед поранених – дитина. Фото і відео

Заклад позашкільної атаки у Запоріжжі після удару РФ

Станом на 07:17 кількість постраждалих зросла до семи людей.

"Російські керовані авіабомби зруйнували та пошкодили житлові будинки. На жаль, одна людина загинула. Ще сім, у тому числі, дитина дістали поранень", – написав співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

Перше офіційне повідомлення про удар по Запоріжжю з'явилося о 05:24.

"Ворог вдарив по житловому будинку в Запоріжжі", – писав тоді Семікін.

Невдовзі інформацію уточнили: приліт стався поблизу багатоповерхівки.

Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні ворог також бив по Запоріжжю. У місті пошкоджена будівля ОВА, 13 постраждалих, серед них – дитина.

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