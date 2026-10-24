Росія атакувала житловий будинок у Синельниковому на Дніпропетровщині: троє людей загинули, багато поранених. Фото

У місті Синельникове Дніпропетровської області в суботу, 24 жовтня, пролунали вибухи. Російський безпілотник атакував багатоповерхівку, внаслідок чого загинули три особи.

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Ще щонайменше восьмеро (зокрема дитина) отримали поранення. Про це повідомив очільник ОДА (ОВА) Олександр Ганжа у своєму Telegram-каналі.

Внаслідок удару на четвертому поверсі багатоповерхового будинку розгорілася пожежа. Також понівечено магазин та автівки.

Станом на 20:00 було відомо про трьох жертв обстрілу. Вісім жирних жителів постраждали, серед них – 11-річна дівчинка. Усіх потерпілих доставили до лікарні для надання допомоги. 50-річна жінка та 70-річний чоловік – у тяжкому стані.

Додамо, що в суботу в Українській громаді Синельниківського району через ще одну атаку БпЛА горів приватний будинок. Про це інформував голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Як раніше писав OBOZ.UA, 24 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по Лозовій і Дергачах (Харківська область). Внаслідок ворожих атак є загиблий і постраждалі.