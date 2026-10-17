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Росія атакувала житловий сектор Полтави: пошкоджено чотири будинки, загинула людина

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read1 хв
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Росія атакувала житловий сектор Полтави: пошкоджено чотири будинки, загинула людина
У Полтаві через російський обстріл загинула людина. Джерело: ілюстраційне фото ДСНС

Пізно ввечері у суботу, 17 жовтня, в Полтаві було чутно гучні вибухи. У цей час в місті була оголошена повітряна тривога. Через удар російських загарбників по Полтаві загинула одна людина. Ще двоє містян були поранені.

Це сталося близько десятої години вечора. Про загибель місцевого мешканця повідомив очільник Полтавської військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Удар по місту

Ще о 21:27 у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що в напрямку Полтави курсує реактивний БпЛА "Бандероль".

За кілька хвилин після цього Віталій Дяківнич повідомив, що у Полтаві чутно звуки вибухів. Він закликав людей до відбою повітряної тривоги залишатися в укриттях.

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О 22:00 глава міста попередньо повідомив, що зафіксовано "влучання ворожого БпЛА у районі приватних житлових будинків".

"Станом на зараз відомо про одну загиблу людину. Мої співчуття рідним та близьким. Ще двоє отримали травми", – зазначив Віталій Дяківнич.

Через удар "Бандеролі" було пошкоджено чотири приватні будинки. Одразу почалася ліквідація наслідків чергового злочину російських загарбників, додав він.

Росія атакувала житловий сектор Полтави: пошкоджено чотири будинки, загинула людина

Повідомлення глави міста. Джерело: скриншот

Російські обстріли

Також 17 жовтня російські війська атакували Слов'янськ на Донеччині. На це місто ворог скинув кілька ФАБ-250, було зафіксовано влучання у дві багатоповерхівки. Відомо про одну загиблу і 11 постраждалих містян, під завалами обох будинків можуть залишатися тіла людей.

Також сьогодні загарбники знову атакувала балістичними ракетами комбінат "Запоріжсталь", який після серії попередніх ударів так і не повернувся до нормального виробничого режиму. Одразу шість балістичних ракет уразили об’єкти внутрішньої енергетичної та логістичної інфраструктури, а також повторно пошкодили виробничі майданчики доменного виробництва.

Та завдяки своєчасному переходу працівників до укриттів цього разу обійшлося без загиблих і поранених.

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