Росія атакувала Житомир: ''Шахед'' влучив у житловий будинок, постраждали 8 людей, серед них діти. Фото

У Житомирі 22 жовтня російський "Шахед" ударив по приватному будинку. Відомо про вісьмох поранених – двох дітей і шістьох дорослих.

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Про обстріл повідомив у Telegram очільник ОВА (ОДА) Віталій Бунечко. Деталями також поділилися пресслужби Національної поліції та ДСНС.

Наслідки атаки РФ, націленої на Житомир

Бунечко зазначив, що держава-агресор продовжує свідомий терор регіону. Внаслідок вибуху дрона-камікадзе було пошкоджено приватні та багатоквартирний будинки, а також припарковані поруч автомобілі.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що російські війська влучили у приватний одноповерховий житловий будинок. Рятувальники обстежили територію – осередків загорять виявлено не було.

Серед вісьмох потерпілих двоє – неповнолітні. До обласної лікарні шпиталізовано двох осіб, додав начальник ОВА.

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На місці влучання, окрім екстрених служб (поліцейських, рятувальників, медичних бригад), працювали також волонтери загону швидкого реагування Червоного хреста.

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Правоохоронці задокументували наслідки воєнного злочину РФ і забезпечили охорону місця події. Фахівці вибухотехнічної служби ГУНП обстежили потенційно небезпечну територію.

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Українців закликали подбати про власну безпеку й не наближатися до місць влучань і падіння уламків.

"У разі виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів, не торкайтесь їх та негайно повідомляйте про це за номерами 102, 101 або 112", – нагадали в Національній поліції.

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Як писав OBOZ.UA, 22 жовтня російські окупаційні війська атакували ринок у Лозовій Харківської області. Внаслідок удару загинули двоє людей. Щонайменше 17 осіб отримали поранення.