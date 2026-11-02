Росія атакувала Житомирщину: постраждали троє людей, серед них – дитина

Російські окупанти здійснили атаку на Житомирську область. Під дроновими ударами ворога опинилася низка громад регіону.

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Внаслідок терору РФ постраждали троє осіб, серед яких – дитина. Про це вранці, 2 листопада, повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

Терор РФ триває

За словами посадовця, загарбники не припиняють атаки на Житомирщину.

"Протягом минулої доби та ночі під атакою ударних безпілотників опинилися Андрушівська, Бердичівська, Житомирська, Звягельська, Коростенська, Ружинська, Черняхівська громади", – написав він.

Ціллю окупантів стали об’єкти енергетичної та логістичної інфраструктури, цивільні адміністративні будівлі й приватні оселі. На місцях влучань працюють спеціальні служби, триває ліквідація наслідків атак.

"Наразі відомо про трьох постраждалих серед них одна дитина", – йдеться у повідомленні.

Людям надається необхідна медична допомога.

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Нагадаємо, уночі 2 листопада російські війська атакували Одесу. Ворог бив по об'єктах інфраструктури. П'ятеро людей зазнали поранень. Ударами пошкоджено складські та адміністративні приміщення, приватні житлові будинки, зруйновано будівлю пекарні.

Як повідомляв OBOZ.UA, протягом дня 1 листопада російська окупаційна армія завдала серії ударів по Чернівцях. Унаслідок атаки в обласному центрі постраждали двоє мирних жителів. Також зафіксовано пожежу та пошкодження адміністративної будівлі.

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