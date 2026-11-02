Росія атакувала Житомирщину: постраждали троє людей, серед них – дитина

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
втрати Росії в УкраїніАрмія Росії зазнала рекордних втрат від початку повномасштабної війни в Україні: детальний аналіз за місяцьНБУ планує випустити нові 50 грн в оригінальному дизайніНацбанк випустить нові 50 грн: будуть в оригінальному дизайніУкраїнців штрафують за "неправильні" паспортиУкраїнців штрафують за "неправильні" паспорти: скільки потрібно платитиПольща дедалі більше залежить від українцівПольща дедалі більше залежить від українців: вони – основна іноземна робоча сила в країніВ окупованому Луганську прогриміла серія вибухів: під ударом був важливий об'єкт ворога. Фото і відеоВ окупованому Луганську прогриміла серія вибухів: під ударом був важливий об'єкт ворога. Фото і відеоСили оборони відмінусували рекордні 2,5 тис. російських окупантів за добу: дані ГенштабуСили оборони відмінусували рекордні 2,5 тис. російських окупантів за добу: дані ГенштабуДень боротьби за нові проєкти та фінанси: Тельці, будьте сміливими, а Рибам потрібно взяти тайм-аут – гороскоп на 2 листопада для всіхДень боротьби за нові проєкти та фінанси: Тельці, будьте сміливими, а Рибам потрібно взяти тайм-аут – гороскоп на 2 листопада для всіхЯк обманюють у супермаркетахЯк обманюють у супермаркетах: українцям розповіли, що робити, аби зберегти грошіУ Самарській області атаковано ключовий нафтовий вузол: після вибухів піднявся дим. Фото і відеоУ Самарській області атаковано ключовий нафтовий вузол: після вибухів піднявся дим. Фото і відеоРосія у жовтні зазнала рекордних втрат на фронті: ЗСУ відбили понад 160 км² території – ISWРосія у жовтні зазнала рекордних втрат на фронті: ЗСУ відбили понад 160 км² території – ISW
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Росія атакувала Житомирщину: постраждали троє людей, серед них – дитина

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 хв
1,3 т.
Росія атакувала Житомирщину: постраждали троє людей, серед них – дитина
Рятувальник. Архівне фото. Джерело: ДСНС Житомирщини

Російські окупанти здійснили атаку на Житомирську область. Під дроновими ударами ворога опинилася низка громад регіону.

Внаслідок терору РФ постраждали троє осіб, серед яких – дитина. Про це вранці, 2 листопада, повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

Терор РФ триває

За словами посадовця, загарбники не припиняють атаки на Житомирщину.

"Протягом минулої доби та ночі під атакою ударних безпілотників опинилися Андрушівська, Бердичівська, Житомирська, Звягельська, Коростенська, Ружинська, Черняхівська громади", – написав він.

Читайте також
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
2,8 т.
Росія вночі атакувала об’єкти інфраструктури в Одесі: є постраждалі. Фото та відео
2,8 т.
Росія вночі атакувала об’єкти інфраструктури в Одесі: є постраждалі. Фото та відео
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
2,1 т.
Операція "Вівальді" зруйнувала російський "виступ" у районі Лиману: в ISW оцінили, чи змінив ворог плани на наступ. Карта
2,1 т.
Операція "Вівальді" зруйнувала російський "виступ" у районі Лиману: в ISW оцінили, чи змінив ворог плани на наступ. Карта
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
1,8 т.
Окупанти використали режим тиші в Олешках для облаштування своїх позицій – Генштаб
1,8 т.
Окупанти використали режим тиші в Олешках для облаштування своїх позицій – Генштаб

Ціллю окупантів стали об’єкти енергетичної та логістичної інфраструктури, цивільні адміністративні будівлі й приватні оселі. На місцях влучань працюють спеціальні служби, триває ліквідація наслідків атак.

"Наразі відомо про трьох постраждалих серед них одна дитина", – йдеться у повідомленні.

Людям надається необхідна медична допомога.

Росія атакувала Житомирщину: постраждали троє людей, серед них – дитина

Повідомлення. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, уночі 2 листопада російські війська атакували Одесу. Ворог бив по об'єктах інфраструктури. П'ятеро людей зазнали поранень. Ударами пошкоджено складські та адміністративні приміщення, приватні житлові будинки, зруйновано будівлю пекарні.

Як повідомляв OBOZ.UA, протягом дня 1 листопада російська окупаційна армія завдала серії ударів по Чернівцях. Унаслідок атаки в обласному центрі постраждали двоє мирних жителів. Також зафіксовано пожежу та пошкодження адміністративної будівлі.

Схожі теми
Війна в УкраїніРосійські обстрілиБПЛАРосіяУкраїнапостраждала дитинаЕнергетикаВіталій БунечкоВіталій Бунечко
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!