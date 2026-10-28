Росія будує біля ''Міллерово'' дронопорт для запуску до сотні ''Гераней'' на добу: у ГУР розкрили подробиці

Країна-агресор Росія продовжує розширювати інфраструктуру для регулярних повітряних атак по території України. Згідно з останніми даними супутникових знімків, поблизу військового аеродрому "Міллерово" в Ростовській області триває активне будівництво нового майданчика для підготовки та запуску ударних безпілотників.

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Ворог планує розширити інфраструктуру, щоб лише з Ростовської області запускати до сотні БПЛА на добу. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Високі темпи будівництва

Будівництво об’єкта розпочалося в стислі терміни. Якщо наприкінці серпня 2026 року на ділянці активності не фіксували, то вже до середини жовтня там облаштували пускові позиції та супутню інфраструктуру. Такі темпи пояснюються використанням типових технічних рішень і орієнтацією на просту стартову логістику.

За попередніми оцінками, після завершення робіт об’єкт зможе забезпечувати до 100 запусків БПЛА на добу. Фактична інтенсивність залежатиме від регулярності постачання дронів, бойових частин, пального, а також від кількості підготовлених розрахунків.

Вибір локації поруч із чинним військовим аеродромом дає змогу агресору розв’язати одразу кілька завдань. Агресор планує використовувати єдину систему ППО для прикриття як аеродрому, так і дронопорту, задіяти вже наявну логістику, дорожні комунікації та технічну базу.

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Підготовка до реактивних модифікацій дронів

Конфігурація нового майданчика вказує на те, що його спроєктовано для запуску реактивних ударних безпілотників типу "Герань-4" і "Герань-5", а також їхніх нових модифікацій.

Нові моделі дронів отримали локалізований реактивний двигун, нову бойову частину для ураження опор ЛЕП і мостових конструкцій, а також автономну оптичну систему зіставлення зображень місцевості.

Дальність польоту цих БПЛА становить до 770 км ("Герань-4") і до 950 км ("Герань-5"), що створює потенційну загрозу не лише для української інфраструктури, а й для територій сусідніх держав.

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Розширення мережі та підготовка до зимових атак

Новий об’єкт біля "Міллерово" стане частиною вже чинної російської мережі, що налічує щонайменше 12 стаціонарних майданчиків для запуску БПЛА.

Нарощування цих потужностей у Ростовській області свідчить про підготовку РФ до підвищення інтенсивності ударів по критичній і цивільній інфраструктурі України, зокрема в зимовий період.

Як повідомляв OBOZ.UA, російська окупаційна армія 26 жовтня завдала серії ударів по житлових районах Харкова. Унаслідок атак пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, а також автомобілі. Є загиблі й поранені.