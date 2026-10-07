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Росія готує ІПСО щодо ситуації в окупованих Олешках: СБУ зробила попередження

Лілія Рагуцька
Лілія Рагуцька
Time to read2 хв
icon 1,1 т.
Росія готує ІПСО щодо ситуації в окупованих Олешках: СБУ зробила попередження
Військові показали, як нині виглядає місто Олешки. Джерело: Скриншот з відео

Росія готує низку інформаційно-психологічних операцій, пов'язаних із ситуацією в окупованих Олешках на Херсонщині. Зокрема, окупанти змушуватимуть мешканців міста на відео звинувачувати в гуманітарній катастрофі Україну.

Неодмінною частиною продукту окупаційного "відеопродукту" мають бути подяки жителів міста Олешки на адресу держави-агресорки та її армії. Про наміри ворога дізналися у Службі безпеки України.

Росія готує ІПСО щодо Олешків

В СБУ попередили, що РФ нині активно готує низку ІПСО щодо ситуації у тимчасово окупованих Олешках. Дані про це отримала контррозвідка Служби.

Згідно з оперативною інформацією, окупанти в одному з російських підрозділів отримали  наказ  підготувати серію "компрометуючих" інтерв’ю  з жителями  тимчасово захопленого міста.

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Росія втратила майже 1,55 млн солдатів: у Генштабі у день народження Путіна пообіцяли йому місце на "звалищі історії"

"На цих роликах, за задумом противника, місцеві мешканці обов’язково мають:  звинуватити Сили оборони України у постійних обстрілах та блокаді міста;   дискредитувати рішення військово-політичного керівництва нашої держави;  висловити позитивне ставлення та вдячність військовим країни-агресора", – йдеться у повідомленні.

Росія готує ІПСО щодо ситуації в окупованих Олешках: СБУ зробила попередження

Олешки на мапі бойових дій. Джерело: DeepState

Реалізувати ІПСО окупанти планують до початку листопада цього року.

В СБУ підкреслили, що ворог намагається компенсувати відсутність успіхів на полі  бою активізацією роботи в українському тилу: зусилля ворога, спрямовані на підрив психоемоційного стану українців та дестабілізацію ситуації всередині країни значно зросли.

Аби не дати ворогові досягти бажаного, в СБУ закликали українців:

  • критично ставитися до появи подібної "сенсаційної" інформації;
  • не довіряти публікаціям ворожих чи проросійських телеграм-каналів;
  • не поширювати неперевірені дані;
  • використовувати інформацію винятково з офіційних джерел.
Росія готує ІПСО щодо ситуації в окупованих Олешках: СБУ зробила попередження

Військові показали, як нині виглядає місто Олешки. Джерело: Скриншот з відео

"СБУ системно протидіє спробам російських спецслужб та військових проводити інформаційно-психологічні операції проти України. Служба продовжує своєчасно викривати задуми противника та вживати комплексних заходів для їх нейтралізації", – підсумували у відомстві.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше СБУ затримала ворожого агента.. Зловмисник коригував російські удари по Києву у вересні. 

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Війна в УкраїніВоєнні злочини РосіїТимчасова окупація українських містросійська пропагандаУкраїнаОлешкиСлужба безпеки України (СБУ)
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