Росія готує новий масований удар по Україні: Зеленський зібрав селектор і дав важливі доручення

Росія готується до нового масованого удару по Україні, про що українське керівництво отримало оновлену інформацію від розвідки. Президент України Володимир Зеленський провів селектор із військовими, урядовцями та керівниками ключових служб і доручив підготувати необхідні заходи протидії.

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Про це Зеленський повідомив за підсумками селектора. Під час наради окрему увагу приділили захисту українського неба та прикриттю ключових об’єктів.

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