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Росія готує новий масований удар по Україні: Зеленський зібрав селектор і дав важливі доручення

Катя Помазан
Катя Помазан
Time to read1 хв
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Росія готує новий масований удар по Україні: Зеленський зібрав селектор і дав важливі доручення
Президент зібрав селектор щоб дати важливі доручення. Джерело: Telegram-президента.

Росія готується до нового масованого удару по Україні, про що українське керівництво отримало оновлену інформацію від розвідки. Президент України Володимир Зеленський провів селектор із військовими, урядовцями та керівниками ключових служб і доручив підготувати необхідні заходи протидії.

Про це Зеленський повідомив за підсумками селектора. Під час наради окрему увагу приділили захисту українського неба та прикриттю ключових об’єктів.

Новина доповнюється…

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