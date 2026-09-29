РФ планує до кінця 2026 року збільшити виробництво балістичних ракет і випробувати новий тип боєприпасу. В українській розвідці зазначили, що його дальність може сягати 800 км.

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За оцінками Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Росія готується провести випробування нової балістичної ракети до кінця року. Відповідь на запит медіа містить інформацію про плани Москви щодо збільшення виробництва балістики та подальшої модернізації ракетного арсеналу.

Російська сторона також продовжує вдосконалювати балістичні ракети 9М723 для комплексів "Іскандер". У ГУР зазначили, що РФ, очевидно, має труднощі з виробництвом таких ракет дальністю до 500 км, на що, за даними розвідки, вказує її зацікавленість у північнокорейських KN-23.

Ракетні плани РФ

У ГУР повідомили, що до кінця 2026 року Росія планує збільшити обсяги виробництва балістичних ракет. Паралельно Москва має намір випробувати ще один тип ракети, заявлена дальність якої становитиме до 800 км.

У розвідці також наголосили, що Росія активно модернізує ракетний арсенал. Раніше можливості Москви у створенні ракет середньої та малої дальності стримувалися, зокрема, положеннями Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

Цей договір забороняв наземні балістичні та крилаті ракети дальністю від 500 до 5500 км. Наразі він уже не діє.

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Можливості "Іскандера"

За даними ГУР, Росія модернізує балістичні ракети 9М723, які використовуються комплексами "Іскандер". В українській розвідці зазначили, що ракета, відома під умовною назвою "Іскандер-1000", має заявлену дальність польоту 550 км.

За умови полегшення бойової частини дальність такої ракети може збільшуватися до 700 км. У ГУР також нагадали, що Росія вже застосовувала цю ракету для ударів по Києву.

У серпні 2026 року українська розвідка повідомляла, що під час одного з комбінованих ракетних ударів по Києву влітку РФ уперше використала оновлені балістичні ракети 9М723-2, які також називають "Іскандер-1000".

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За даними ГУР, ця ракета входить до складу комплексу "Бора-М". Через збільшений двигун і відповідно збільшену пускову установку вона здатна уражати цілі на відстані до 550 км, тоді як дальність 9М723-1 становить 390 км.

Водночас у розвідці зазначили, що основна частина ракети залишилася ідентичною до 9М723.

Іноземні компоненти

ГУР також оприлюднило дані щодо виробництва балістичних ракет 9М723 для оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М". За інформацією розвідки, ракета досі містить значну частку іноземної компонентної бази.

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Із 140 опублікованих компонентів лише чверть виготовляється російськими підприємствами. Водночас 63 компоненти виробляють компанії зі США, по вісім припадає на виробників зі Швейцарії та Білорусі, по чотири – з Німеччини та Тайваню, ще три – з Китаю.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що під час масованих ударів РФ по Україні головна загроза залишається незмінною. Найнебезпечнішими є балістичні ракети ворога, адже для протидії їм Україні потрібні додаткові боєприпаси для систем Patriot.

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