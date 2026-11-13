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Росія хоче перекинути своїх солдатів у Костянтинівку під прикриттям "гуманітарної місії": в "Атеш" розкрили подробиці

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 хв
90
Росія хоче перекинути своїх солдатів у Костянтинівку під прикриттям "гуманітарної місії": в "Атеш" розкрили подробиці
Костянтинівка контролюється ЗСУ. Джерело: Генштаб ЗСУ

Країна-агресорка Росія планує використати гуманітарну місію для прихованого перекидання військових у район Костянтинівки Донецької області. Окупанти хочуть завести бійців у цивільному одязі під виглядом працівників і волонтерів.

Надалі вони мають закріпитися на позиціях і спробувати просунутися до міської забудови. Про задум ворога повідомили у Telegram-каналі військового руху українців і кримських татар "Атеш".

Противник планує створити плацдарм на східній околиці міста

Про плани командування 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ на Донецькому напрямку розповіли агенти партизанського руху з угруповання військ "Центр".

За наявною інформацією, командувач російської армії домагається розмінування території поблизу Костянтинівки, щоб за можливості організувати там гуманітарну місію.

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Однак справжня мета задуму полягає в тому, щоб приховано перекинути військових у сіру зону на східній околиці міста. Окупанти планують, що бійці в цивільному одязі проникнуть туди під виглядом працівників і волонтерів гуманітарної місії, після чого займуть позиції та спробують просунутися до міської забудови.

За оцінкою одного з військовослужбовців штабу, спроби російської армії захопити місто прямим штурмом не дають результату через значні втрати особового складу.

"Якщо вдасться продавити гуманітарний коридор, планується завести групи під виглядом цивільних осіб, але фактичне завдання створити плацдарм на східній стороні", – розповів він.

Росія хоче перекинути своїх солдатів у Костянтинівку під прикриттям ''гуманітарної місії'': в ''Атеш'' розкрили подробиці

Карта. Джерело: deepstatemap.live

Окупанти можуть повторити тактику, яку застосовували в Олешках

В "Атеш" зазначили, що використання гуманітарних місій для прикриття військових операцій порушує норми міжнародного гуманітарного права, зокрема заборону на віроломство.

Проте російські війська вже вдавалися до подібної тактики. Під час гуманітарного перемир’я в Олешках Херсонської області, яке тривало з 27 жовтня до 1 листопада 2026 року, окупанти, ймовірно, використовували припинення вогню та гуманітарні заходи для перегрупування підрозділів і приховування переміщень.

У партизанському русі стверджують, що цього разу реалізувати задум поблизу Костянтинівки росіянам не вдасться, оскільки їхні плани вже викрито.

"Атеш" продовжує відстежувати плани російських підрозділів та передавати зібрані відомості Силам оборони України", – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, під час зустрічі зі спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у Москві 12 листопада, російський диктатор Володимир Путін видав, що йому нібито хотілося б, щоб мир в Україні був вічним. Ба, більше він запропонував організувати гуманітарну місію з Костянтинівки за прикладом Олешок.

Як повідомляв OBOZ.UA, у відповідь радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин заявив, що російська сторона вже використовувала гуманітарну операцію в Олешках як прикриття для введення техніки та ротації військових. Тож такий сценарій може повторитися і у Костянтинівці.

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