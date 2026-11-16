Росія кидає групи піхоти: у Силах оборони розповіли, що відбувається на Гуляйпільському напрямку

На Гуляйпільському напрямку російські окупаційні війська продовжують атакувати українські позиції невеликими піхотними групами. Через особливості місцевості та постійний контроль із боку українських безпілотників загарбники не можуть повноцінно використовувати бронетехніку, тому змушені долати значні відстані до передової пішки.

Відео дня

Про це в етері Еспресо та Slawa.TV розповів командир взводу безпілотників 154-ї окремої механізованої бригади Артем із позивним "Крузак". За його словами, українські захисники контролюють відкриті ділянки фронту, що суттєво ускладнює пересування ворожої техніки та піхоти.

Як росіяни намагаються штурмувати українські позиції

Військовий пояснив, що відкритий рельєф на Гуляйпільському напрямку робить російську бронетехніку вразливою для ударів українських дронів. За ситуацією на місцевості постійно стежать оператори безпілотників 154-ї окремої механізованої бригади, суміжних підрозділів та Сил безпілотних систем.

"Саме рельєф, саме відкрита ділянка наразі не дозволяє ворогу використовувати броньовану техніку для проведення штурмів", – пояснив "Крузак".

Через неможливість безпечно наблизитися до передової на техніці окупанти змушені висаджувати штурмові групи за кілька кілометрів від лінії бойового зіткнення. В окремих випадках ця відстань перевищує 10 км, після чого російські піхотинці намагаються самостійно дістатися українських позицій.

"Наразі вони висаджують свою піхоту за декілька, а то й понад 10 км від лінії бойового зіткнення, і потім та піхота намагається пішки добиратися до позицій, щоб провести штурми", – розповів військовий.

РЕКЛАМА

Росія застосовує авіабомби для знищення забудови

Водночас російська армія продовжує інтенсивно використовувати авіацію, завдаючи ударів по населених пунктах поблизу лінії фронту. За словами командира взводу, у районах Гуляйполя, Залізничного та Терси внаслідок російських атак зруйновано майже 80% забудови.

Для ударів окупанти застосовують авіаційні бомби масою 250 та 500 кг. Крім того, у районі Оріхова українські військові зафіксували використання росіянами потужної авіабомби ФАБ-3000.

Головні історії дня

Як пояснив "Крузак", противник намагається знищувати будівлі цілими вулицями, щоб позбавити українських захисників можливості використовувати їх як укриття та оборонні позиції.

З огляду на такі дії російських військ Сили оборони вже готуються до ведення бойових дій у зимових умовах. Захисники облаштовують додаткові укриття, зокрема підземні, та приділяють особливу увагу маскуванню особового складу.

"Треба маскуватися, я б сказав, "під колір землі", мати більше штучно облаштованих підземних укриттів, щоб убезпечити особовий склад", – наголосив командир взводу безпілотників.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, російські окупанти скористалися режимом тиші в Олешках на Херсонщині, щоб повернутися на раніше втрачені позиції. За словами очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, загарбники відновили укріплення, які українські захисники знищували майже рік, а також провели ротацію особового складу та поповнили запаси озброєння.

Як писав OBOZ.UA, російські війська намагаються за будь-яку ціну захопити Костянтинівку на Донеччині. За словами пресофіцера 100-ї окремої механізованої бригади Сергія Хомінського, окупанти залучають значні сили для наступу на місто, однак українські захисники продовжують стримувати ворога.