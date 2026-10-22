Росія масово вербує іноземців з Африки та Близького Сходу на війну проти України: розкрито головні схеми

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Збір на генератори для бійців Третьої окремої штурмової бригадиЗбір на генератори для піхотинців Третьої штурмової: залишилось зібрати 9 тис. грн ($200)Заслужений артист викрив зраду в українському кіно після 2022 року: як росіян хотіли "повернути" на екрани та хто цьому завадивЗаслужений артист викрив зраду в українському кіно після 2022 року: як росіян хотіли "повернути" на екрани та хто цьому завадивШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріМарко РубіоРубіо відповів, хто ухвалює рішення щодо роботи Starlink в УкраїніВолодимир ЗеленськийЗеленський оцінив, чи може Путін зважитися на застосування ядерної зброїПонівечено конструкції, була велика пожежа: наслідки атаки РФ по "Епіцентру" та JYSK на Оболоні в Києві. Фото та відеоПонівечено конструкції, була велика пожежа: наслідки атаки РФ по "Епіцентру" та JYSK на Оболоні в Києві. Фото та відеоЗірка "Спіймати Кайдаша" пригадав дивну фразу свого друга-актора з РФ за 7 годин перед повномасштабним вторгненням: потім він зникЗірка "Спіймати Кайдаша" пригадав дивну фразу свого друга-актора з РФ за 7 годин перед повномасштабним вторгненням: потім він зникЛистя аж сяятиме: як правильно доглядати заміокулькасЛистя аж сяятиме: як правильно доглядати заміокулькасЗіркового футболіста збірної України виключили зі складу команди на єврокубокЗіркового футболіста збірної України виключили зі складу команди на єврокубокУ Києві через атаку РФ виник транспортний колапс: змінено роботу метро та частково перекрито один з мостівУ Києві через атаку РФ виник транспортний колапс: змінено роботу метро та частково перекрито один з мостів

Росія масово вербує іноземців з Африки та Близького Сходу на війну проти України: розкрито головні схеми

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read1 хв
186
Росія масово вербує іноземців з Африки та Близького Сходу на війну проти України: розкрито головні схеми
Російські військові, ілюстративне фото

У Києві відбулася дипломатична дискусія, присвячена масштабам вербування Росією іноземців для участі у війні проти України. Станом на 1 жовтня 2026 року контракти зі збройними силами РФ підписали щонайменше 45 959 громадян зі 151 країни та території.

Про це повідомив у Telegram Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Під час дискусії представник штабу Петро Яценко навів дані про масштаби залучення іноземців до російської армії. Зокрема, контракти підписали 5451 громадянин із 43 країн Африки.

Кремль користується економічною вразливістю населення країн Глобального Півдня, заманюючи людей обіцянками зарплати від $2000 до $3000 на місяць, російського громадянства, роботи або освіти.

Читайте також
Софія ЗакревськаСофія Закревська
14,8 т.
На Гуляйпільському напрямку почастішали випадки самоліквідації піхотинців РФ: у чому причина
14,8 т.
На Гуляйпільському напрямку почастішали випадки самоліквідації піхотинців РФ: у чому причина
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
13,9 т.
ЗСУ відмінусували рекордну кількість окупантів та знищили десятки артсистем: дані Генштабу
13,9 т.
ЗСУ відмінусували рекордну кількість окупантів та знищили десятки артсистем: дані Генштабу
Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
10,0 т.
Без батька лишились двоє дітей: з’явились подробиці про чоловіка, якого РФ вбила ударом по Кривому Рогу. Фото
10,0 т.
Без батька лишились двоє дітей: з’явились подробиці про чоловіка, якого РФ вбила ударом по Кривому Рогу. Фото

Водночас замість обіцяної цивільної роботи завербованих відправляють воювати проти України. Спочатку їм пропонують вакансії будівельників, охоронців або водіїв, а після двотижневої підготовки – на передову.

Ця кампанія є частиною ширшої стратегії Росії, яка передбачає поширення антизахідних наративів, маніпулювання темою колоніалізму та посилення впливу в країнах Глобального Півдня.

Учасники дискусії наголосили, що російське вербування іноземців становить загрозу не лише для України, а й для безпеки всієї Європи. Серед необхідних кроків вони назвали посилення обміну інформацією між Україною та європейськими партнерами, викриття вербувальних мереж і протидію російській пропаганді.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що у 2026 році Міноборони Росії планувало укласти 18 500 контрактів з іноземцями. За перші дев'ять місяців року вже підписали 16 168 угод. Для порівняння, у 2022 році уклали 94 такі контракти, у 2023-му – 4067, а у 2024-му – 8877.

За даними проєкту "Хочу жить", найшвидше кількість завербованих зростає в країнах Африки та Латинської Америки. Зокрема, за дев'ять місяців 2026 року контракти з російською армією уклали 699 громадян Бурунді, 530 громадян Зімбабве та 503 громадянина Перу.

Схожі теми
Війна в УкраїніВійни Росії проти УкраїнивійськовополоненіАфрикаБлизький східарміявійськові
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram, Viber та застосунку OBOZ.UA.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись
Завантажуйте застосунок
Завантажити вApp StoreДоступно вGoogle Play
Додайте OBOZ.UA у Google
Додати до бажаних джерел