Росія масово вербує іноземців з Африки та Близького Сходу на війну проти України: розкрито головні схеми

У Києві відбулася дипломатична дискусія, присвячена масштабам вербування Росією іноземців для участі у війні проти України. Станом на 1 жовтня 2026 року контракти зі збройними силами РФ підписали щонайменше 45 959 громадян зі 151 країни та території.

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Про це повідомив у Telegram Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Під час дискусії представник штабу Петро Яценко навів дані про масштаби залучення іноземців до російської армії. Зокрема, контракти підписали 5451 громадянин із 43 країн Африки.

Кремль користується економічною вразливістю населення країн Глобального Півдня, заманюючи людей обіцянками зарплати від $2000 до $3000 на місяць, російського громадянства, роботи або освіти.

Водночас замість обіцяної цивільної роботи завербованих відправляють воювати проти України. Спочатку їм пропонують вакансії будівельників, охоронців або водіїв, а після двотижневої підготовки – на передову.

Ця кампанія є частиною ширшої стратегії Росії, яка передбачає поширення антизахідних наративів, маніпулювання темою колоніалізму та посилення впливу в країнах Глобального Півдня.

Учасники дискусії наголосили, що російське вербування іноземців становить загрозу не лише для України, а й для безпеки всієї Європи. Серед необхідних кроків вони назвали посилення обміну інформацією між Україною та європейськими партнерами, викриття вербувальних мереж і протидію російській пропаганді.

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Раніше OBOZ.UA повідомляв, що у 2026 році Міноборони Росії планувало укласти 18 500 контрактів з іноземцями. За перші дев'ять місяців року вже підписали 16 168 угод. Для порівняння, у 2022 році уклали 94 такі контракти, у 2023-му – 4067, а у 2024-му – 8877.

За даними проєкту "Хочу жить", найшвидше кількість завербованих зростає в країнах Африки та Латинської Америки. Зокрема, за дев'ять місяців 2026 року контракти з російською армією уклали 699 громадян Бурунді, 530 громадян Зімбабве та 503 громадянина Перу.

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